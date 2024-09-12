ظهور اسم مانشيني .. الكشف عن تفاصيل جميع التهم المالية الموجهة لمانشستر سيتي!

تم الاستقرار على موعد الجلسة الأولى وتوقيت الحكم النهائي

يستعد الدوري الإنجليزي الممتاز للفصل في واحدة من أهم القضايا بتاريخه على الإطلاق، بعد الإعلان عن بدء التحقيق في الاتهامات الموجهة لمانشستر سيتي بخصوص اللعب المالي النظيف.

حامل لقب البريميرليج في آخر 4 نسخ يواجه 115 تهمة مالية، حيث بدأ العد التنازلي الآن لمعرفة ما ستسفر عنه القضية، سواء بالبراءة أو تورط النادي الإنجليزي وثبوت التهم الموجهة ضده.

صحيفة "تايمز" البريطانية قالت إن جلسة الاستماع الأولى في التحقيقات ستقام يوم الإثنين المقبل، على أن تستمر الجلسات على مدار 10 أسابيع انتظارًا للحكم النهائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن الحكم النهائي في القضية سيصدر في بداية عام 2025، وإذا ثبتت التهم الموجهة لسيتي، قد يواجه النادي عقوبات مثل الخصم الكبير في عدد النقاط بالدوري وكذلك إمكانية الهبوط بشكل كامل من البريميرليج.

ومن بين الاتهامات الموجهة إلى سيتي، هناك 54 اتهامًا بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة منذ موسم 2009/2010 إلى موسم 2017/2018، وتجدر الإشارة إلى أنها ليست اتهامات مختلفة بل هي تكرار لنفس الشيء.

وهناك 35 حالة أخرى حول عدم التعاون مع التحقيقات التي تجريها رابطة الدوري الإنجليزي بخصوص هذا الأمر، وذلك في الفترة من أواخر 2018 إلى عام 2023.

وبالإضافة إلى ذلك، ظهر 14 اتهامًا بعدم تقديم تفاصيل دقيقة بين 2009/2010 و2017/2018، حول المدفوعات الخاصة للاعبين والمدربين في هذه الفترة.

ويبرز هنا اسم روبرتو مانشيني مدرب الفريق السابق والمدير الفني الحالي لمنتخب السعودي، والذي قاد سيتي في الفترة بين عامي 2009 و2013.

وتم اتهام سيتي أيضًا بكسر قواعد اللعب المالي النظيف المعروفة في الدوري الإنجليزي في سبع مناسبات بين عامي 2015 و2018، و5 اتهامات أخرى تخص انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي بنفس الفترة، مما يعني أن النادي أمام ورطة حقيقية واتهامات مختلفة قد تؤدي إلى عقوبة ضخمة.