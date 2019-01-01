مانجالا يقترب من ترك مانشستر سيتي

اللاعب خارج حسابات جوارديولا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

اقترب المدافع الفرنسي إلواكيم مانجالا من مغادرة مانشستر سيتي والعودة مجدداً إلى صفوف فالنسيا.

وخرج مانجالا من حسابات مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، ولم يشترك في أي لقاء الموسم الماضي.

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وعلم "جول" من مصادره أن فالنسيا قريب من إتمام اتفاق من أجل إعادة مانجالا من جديد إلى صفوفه.

ولعب مانجالا معاراً مع الخفافيش في موسم 2016-2017، وخاض 30 مباراة وسجل هدفين بكل المسابقات.

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ولا يعد مانجالا الحل المفضل للمدرب مارسيلينو، بحسب المصدر، ولكن التكلفة المنخفضة للصفقة ترجح قدومه.

مانجالا كان قد انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في 2014 مقابل قرابة 35 مليون يورو.