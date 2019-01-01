ماتيو اليماني يستمر في فالنسيا ويحظى بدعم الرئيس

المدير التنفيذي لنادي فالنسيا ماتيو اليماني يستمر في صفوف فريق فالنسيا خلال الفترة المقبلة بعد اتفاق جمعه برئيس نادي بيتر ليم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية اليوم أن ماتيو اليماني المدير التنفيذي لفريق فالنسيا لن يرحل كما توقعت أنباء سابقة بسبب خلافاته مع رئيس النادي بيتر ليم.

يأتي هذا عقب اجتماع جمع كل من اليماني وليم وتم من خلاله التوصل لاتفاق لتسيير الأمور في فالنسيا في الفترة المقبلة دون رحيل أي شخص.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت خلافات عاصفة بين الثنائي بسبب تدخل بيتر ليم في عمل اليماني وإفشال أكثر من صفقة بسوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ميلان وفالنسيا يتصارعان لضم كوريا

ورفض اليماني عدة صفقات من ضمنها جلب الأرجنتيني أوتاميندي وكذلك رفضه لرحيل دياكابي لصالح ولفرهامبتون الإنجليزي.

في المقابل قام مالك النادي بيتر ليم بإفشال صفقة ضم رافينيا ألكانتارا من صفوف برشلونة هذا الصيف رغم وصول اليماني لمراحل متقدمة في المفاوضات مع النادي الكتالوني.

واتفق ماتيو اليماني مع برشلونة رفقة مارسيلينو المدير الفني للفريق على ضم اللاعب مقابل ١٥ مليون يورو يتم دفعهم على ثلاث دفعات، قبل شهر من الآن قبل تدخل ليم.

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن اليماني سيتقدم باستقالته من العمل في فالنسيا خلال الموسم الجديد بسبب الخلافات مع مالك النادي.