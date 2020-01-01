مالك ليفربول: لم نحقق الدوري الإنجليزي بعد

لم ننجز المهمة حتى الآن، وكلوب رائع..

أشاد توم فيرنر، مالك ليفربول، بمدربه يورجن كلوب، ولكنه عاد وأكد على أن ناديه لم يحسم لقب الدوري الإنجليزي كما يزعم البعض بعد.

الليفر يُغرد وحيدًا في صدارة ترتيب البريميرليج بفارق 22 نقطة عن أقرب الملاحقين، مانشستر سيتي، ويمكنه حسم الدوري في مارس حال فوزه بجميع مبارياته وهزيمة كتيبة بيب جوارديولا في مباراة.

بدوره، قال فيرنر في تصريحات صحفية "لم ننجز المهمة بعد، ما زلت أخبر جميع من أتحدث معهم أن علينا تفهم ما نقوم به لأنه من الصعب أن يتكرر سريعًا مجددًا.".

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كما أضاف "مستوى المنافسة في هذا الدوري رائع مما يجعلك تظن أنك قد تواجه يومًا سيئًا، ولكن هذا لم يحدث لنا بعد، وهذا مدح كبير ليورجن كلوب لأنه يعني أننا نمنح كل ما لدينا بنفس الشغف في كل أسبوع.".

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"وأتم بقوله "كما قال يورجن، نحن لم ننجز المهمة بعد، لم ننجز شيئًا إلى الآن، سيكون هناك وقت للاستمتاع بكل هذا في نهاية الموسم وليس الآن."

يذكر أن ليفربول يضرب موعدًا كبيرًا مع أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما يلتقي السيتي مع الجار الآخر، ريال مدريد في قمة مباريات هذا الدور.

كما يجدر الإشارة إلى أن يورجن كلوب قد جدد تعاقده داخل الأنفيلد حتى عام 2024 بُناء على ثقة الملاك وفيرنر الكبيرة به في أعقاب الطفرة الهائلة التي فعلها في ليفربول وكللها بالتتويج الأوروبي العام الماضي.