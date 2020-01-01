تشامبرلين يتحدى أرنولد في مصدر قوته

رسالة من دبي إلى مدفعجي ليفربول

بعث لاعب وسط ليفربول أليكس تشامبرلين رسالة لزميله الشاب ألكسندر أرنولد، تفوح منها رائحة الدعابة والفكاهة، عبر قصصه على موقع "انستجرام" الاجتماعي.

وظهر لاعب آرسنال السابق في تدريبات الريدز في معسكر دبي الشتوي، وهو ينفذ ركلة حرة مباشرة من فوق الحائط البشري.

وبمجرد أن نجح في إرسال الكرة في المكان الميت في المرمى، أطلق العنان لنفسه، متجهًا نحو الكاميرا التي وثقت اللقطة، ليترك رسالته لزميله المدافع الأيمن.

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وقال ممازحًا أرنولد "رسالة إلى ترينت .. لقد قُضي عليك هنا، لن تقوم بهذا الأمر هنا".

وبطبيعة الحال، يقصد ابن أكاديمية ساوثامبتون أنه سيتحدى أرنولد في تنفيذ الكرات الثابتة، التي يُنفذها الأخير بشكل جيد، كما فعلها من قبل أمام هوفنهايم وواتفورد.

ويؤدي الظهير الأيمن بشكل لافت منذ أن حجز مكانه في تشكيلة كلوب الأساسية الموسم الماضي، والذي خرج منه بـ12 تمريرة حاسمة، غير أنه لديه 10 تمريرات حاسمة قبل عودة الريدز من العطلة الشتوية.

ويتواجد فريق ليفربول في دبي في الوقت الراهن، كفرصة للاستمتاع بالشمس والتقاط الأنفاس، باستثناء بعض اللاعبين الذين عادوا إلى بلادهم، مثل صلاح المتواجد في مصر، لظروف ولادة صغيرته كيان، ونفس الأمر بالنسبة لجوردان هيندرسون وآخرون فضلوا قضاء العطلة مع الأهل والأصدقاء.