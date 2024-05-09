ليس مثل مالكوم .. دليل براءة كريستيانو رونالدو من "الحركة غير الأخلاقية" بمباراة النصر والأخدود

كريستيانو رونالدو يخطف الأنظار مجددًا بأفعاله المثيرة..

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مرة أخرى.. أثار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، "الجدل" في مباراة فريقه أمام الأخدود، مساء يوم الخميس.

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النصر فاز (3-2) على مستضيفه الأخدود، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

رونالدو سجل هدفًا في هذه المبارة؛ ثم احتفل باستخدام بعض الإشارات بـ"يده"؛ فسرها البعض على أنها "غير إخلاقية"، وتشبه ما قام به النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح نادي الهلال، ضد جماهير الاتحاد، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وفي هذا السياق.. نفى الناقد الرياضي حامد البلوي، أن تكون لقطة رونالدو "غير أخلاقية"، كما فسرها البعض؛ مؤكدًا على أن حديثه مع زميله علي الحسن، متوسط ميدان الفريق النصراوي، يؤكد على ذلك.

البلوي أشار في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد"، إلى أن كلمات الأسطورة البرتغالية للحسن؛ تؤكد على أنه يشيد بـ"الضغط" الذي قام به متوسط ميدان النصر، في بداية اللعبة التي سجل منها هدفًا، وأنه يطالبه بمواصلة ذلك.

وأضاف الناقد الرياضي: "حركة رونالدو تختلف تمامًا عن الفعل الذي قام به مالكوم.. نجم الهلال وضح من كلماته للجماهير الاتحادية، أنه يقصد الإساءة لهم".

ومن ناحيته.. كشف سمير عثمان، المستشار التحكيمي للبرنامج، عن أن لقطة رونالدو ظهرت في الناقل الرسمي، وكانت واضحة للغاية لحكام تقنية الفيديو "فار".

عثمان أوضح أن حركة كريستيانو إذا كانت "غير أخلاقية" فعلًا؛ لقامت تقنية الفيديو بالتدخل، وذلك باستدعاء حكم الساحة، الذي كان بدوره سيقوم بطرد الأسطورة البرتغالية من المباراة.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو "39 سنة"، تعرض للإيقاف لمدة مباراة واحدة فقط في وقتٍ سابق؛ بسبب قيامه بحركة "غير أخلاقية"، أمام نادي الشباب.

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