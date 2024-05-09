النصر ضد الأخدود | كريستيانو رونالدو .. هز عرش عبدالرزاق حمدالله لكنه تورط في قضية "أخلاقية" جديدة!

ماذا قدم رونالدو أمام الأخدود؟

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خطف النصر فوزًا ثمينًا على الأخدود، بثلاثة أهداف لهدفين ضمن مباريات الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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وبتلك النتيجة وصل النصر إلى النقطة 77، في المركز الثاني من ترتيب الدوري السعودي، وبفارق تسع نقاط عن الهلال متصدر الترتيب، بينما تجمد رصيد الأخدود عند النقطة 28 في المركز الخامس عشر.

وشهد اللقاء مشاركة كريستيانو رونالدو، النجم البرتغالي بشكل أساسي، ونجح في تسجيل هدف فريقه الثاني.

ماذا قدم رونالدو أمام الأخدود؟

رونالدو، شارك في المباراة بشكل أساسي منذ بدايتها وحتى صافرة النهاية، وتمكن من تسجيل هدف فريقه الثاني، ولمس الكرة 41 مرة، وبلغت دقة تمريراته 87%.

وسدد رونالدو في اللقاء تسديدتين خارج المرمى، ولم يصنع أي فرص خطيرة لزملائه في اللقاء.

رونالدو يهز عرش عبد الرزاق حمد الله في الدوري السعودي

يواصل كريستيانو رونالدو، ممارسة هوايته المفضلة في تحطيم الأرقام القياسية بالدوري السعودي، وبعد انفراده بصدارة هدافي الدوري هذا الموسم، بفضل هدف اليوم حقق النجم البرتغالي، رقمًا مميزًا.

بعد هدف رونالدو في شباك الأخدود اليوم، تمكن النجم البرتغالي من معادلة عبد الرزاق حمد الله، في أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف خلال موسم واحد بالدوري.

في موسم 2018-2019، نجح حمد الله في المساهمة في 43 هدفًا بعد تسجيله 34 هدفًا وصنع 9 آخرين، بينما في الموسم الحالي سجل رونالدو 33 هدفًا، وصنع 10 أهداف.

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قضية أخلاقية تهدد رونالدو بالإيقاف

بعد تسجيله هدف فريقه الثاني، وأثناء الاحتفالات قام صاروخ ماديرا، بحركة غير أخلاقية مع زميله في الفريق، مما تسبب في حالة غضب كبيرة لدى الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قارنها البعض باحتفال مالكوم لاعب الهلال، أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتصيدت الجماهير لقطة رونالدو، خاصة بعدما بثتها الكاميرات بشكل مباشر أثناء نقل المباراة، مما قد يسبب مشكلة للنجم البرتغالي مع لجنة الانضباط، وقد تصل إلى الإيقاف.

لكن ربما الفارق بين تصرف مالكوم ورونالدو أن الأول فعلها أمام مدرجات العميد مباشرةً، لاستفزاز الجماهير، لكن الدون وجهها لزميله في الفريق دون أي محاولة استفزاز للخصم.

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