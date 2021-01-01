مالديني يبشر جماهير ميلان بشأن إبراهيموفيتش ويقلقها بسبب دوناروما!

يتحدث عن ماندجوكيتش أيضًا..

بشّر باولو مالديني، المدير التقني لميلان، جماهير الروسونيري بشأن اقتراب زلاتان إبراهيموفيتش من تمديد عقده لعام جديد في سان سيرو.

ومن المقرر أن ينتهي عقد إبرا مع ميلان بنهاية هذا الموسم، وبعد ما أظهره من قدرات عظيمة في آخر عام ونصف، باتت الآمال معقودة عليه للاستمرار حتى لو أكمل 40 عامًا.

من جهة أخرى يوشك عقد الحارس جيانلويجي دوناروما على النهاية أيضًا بنهاية هذا الموسم، غير أن الأمور في هذا الصدد تبدو معقدة للغاية.

مالديني في تصريحات للصحافة قبل مباراة بارما قال عن تجديد إبراهيموفيتش "نحن قريبون جدًا، فقط القليل من التفاصيل مفقودة حاليًا".

كما أضاف متحدثًا عن دوناروما "أن تصبح رمزًا للنادي إنه اختيار اللاعب، في كثير من الأحيان المرء يرضى بدوره، كما في حالتي".

وواصل "أحيانًا أخرى لا، أنا لست هنا للحكم على الأمر، أعرف فقط ما هو متاح لفريقي، ويجب أن يسعد الطرفان في نهاية المطاف".

وأتم متحدثًا عن ماريو ماندجوكيتش "إنه آسف لأنه كان يعتقد أنه في حالة مختلفة، كنا نعلم بوجود خطر، هو يشعر بالقوة لكن الإصابة شيء فسيولوجي".

الجدير بالذكر أن ميلان يحتل وصافة ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم بفارق 11 نقطة عن صاحب الصدارة إنتر.