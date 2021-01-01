الكشف عن محادثة "واتساب" التي حولت طريق فينيسيوس من برشلونة لريال مدريد!

كيف كاد برشلونة أن يضم فينيسيوس جونيور لصفوفه قبل ريال مدريد، وكيف حدد اللاعب رغبته!

كاد اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور أن يرتدي قميص برشلونة بدلًا من ذلك الخاص بالملكي والذي يرتديه في الوقت الحالي.

جاء هذا قبل ساعات من الانضمام لصفوف ريال مدريد بعدما اتخذ اللاعب قراره النهائي باللعب لصالح الملكي لاحقًا.

وكان برشلونة قد اتفق مع فلامنجو على دفع مبلغ مالي قيمته 45 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب في صفوف فريقه.

وسافر والد اللاعب بالفعل من أجل مشاهدة منشآت النادي الكتالوني والحصول على جولة في ملعب كامب نو.

كان كل ذلك قبل أن يتدخل ريال مدريد في المفاوضات التي تفوق فيها برشلونة بشكل نسبي، ليخير النادي البرازيلي اللاعب بين الملكي ونظيره الكتالوني.

وبالرغم من عرض برشلونة لمبلغ مالي أكبر على اللاعب كراتب، وإمكانية أكبر للحصول على الدقائق كان ريال مدريد هو حلم فينيسيوس منذ الصغر.

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وحصل اللاعب على مهلة مدتها ثلاثة أيام من أجل التوصل للقرار النهائي فيما يتعلق بمستقبله، فجاء الرد منه بعدها على أحد ممثليه عبر "واتساب".

وأرسل اللاعب رسالة لممثله وقال له: "يا والدي، سألعب لريال مدريد، سنذهب للنادي الأكبر في العالم".

جدير بالذكر أن فينيسيوس لعب حتى الآن 106 مباراة لصالح ريال مدريد في كل البطولات، سجل خلالهم 14 هدفًا وصنع 22.