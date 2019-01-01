مالديني بعد العودة من مدريد: نحمل أخبارًا جيدة لميلان

تعرف على تصريحات مالديني بعد الاجتماع في مدريد

أكد باولو مالديني، المدير التقني لميلان، أنّ نتائج الاجتماع مع إدارة ريال مدريد كانت رائعة وتحمل أخبارًا سعيدة لجمهور الروسونيري.

وبدأ ميلان في العمل على تدعيم الفريق بعد الإعلان عن ماركو جيامباولو مدرباً ، بينما يسعى مدريد للتخلص من عدد من لاعبيه بعد التعاقدات الجديدة.

وقال مالديني في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا" :"الرحلة إلى مدريد كان ناجحة وعدنا بأخبار جيدة للمدرب جيامباولو ونح متفائلون في ميلان".

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التقارير الصحفية أكدت وجود تفاوض بين ميلان وريال مدريد على ضم عدد من لاعبي الملكي.

أولى الأسماء المطروحة هي داني سيبايوس، متوسط ريال مدريد، والذي تحدثت التقارير عن عدم رغبة المدير الفني زين الدين زيدان في استمراره.

وأشار التقرير أن من ضمن الأسماء التي ستكون محل النقاش الثنائي مارتين أودجارد وماريانو دياز، والذان خرجا من حسابات ريال مدريد.

وأعلن النادي الملكي في الأيام الماضية عن عدة تعاقدات رسمية، وآخرها البرازيلي رودريجو وفيرلاند ميندي من ليون.