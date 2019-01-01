رسمياً - ماركو جيامباولو مدرباً لميلان

ميلان يواصل تغييراته الإدارية استعداداً للموسم الجديد

أعلن نادي ميلان الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع ماركو جيامباولو كمدير فني للفريق المرحلة القادمة.

ميلان تخلى عن مدربه السابق جينارو جاتوزو عقب نهاية الموسم الماضي، ليستقر على مدرب سامبدوريا لتعويضه.

الموقع الرسمي للروسونيري، نشر بياناً يؤكد فيه تعيين جيامباولو بعقد يستمر حتى 30 يونيو 2021.

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ويحتوي تعاقد جيامباولو مع ميلان، على خيار تمديده لمدة موسم إضافي في حالة الموافقة بين الطرفين.

ويأتي تعيين الإيطالي الجنسية السويسري المولد، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع سامبدوريا بالفترة الأخيرة.

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واحتل جيامباولو مع فريقه السابق المركز التاسع بالدوري الإيطالي وفي رصيده 53 نقطة.

وعلى الجانب الآخر جاء ميلان في المركز الخامس بـ68 نقطة، مبتعداً عن دوري أبطال أوروبا ليكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي.