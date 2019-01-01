ماكسي لوبيز: سامحت إيكاردي بسبب واندا

المسلسل الثلاثي الأرجنتيني لا ينتهي

هيثم محمد تويتر

أكد ماكسي لوبيز، المهاجم الأرجنتيني، أنه قرر مسامحة مواطنه ولاعب باريس سان جيرمان ماورو إيكاردي بعد الأزمة الشهيرة بينهما بسبب واندا نارا.

وتبادل الثنائي الاتهامات والسباب في السنوات الأخيرة بعدما تركت واندا ماكسي وتزوجت إيكاردي، كما أخذت أولاد الأول للعيش مع الثاني.

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وذكر ماكسي مع "FM Club Octubre" أنه قرر مسامحة إيكاردي أخيراً لأنه يريد السعادة في حياته والابتعاد عن المشاعر السلبية.

ولكن عاد مهاجم كروتوني الحالي وأثار الجدل عبر رده على صفحة إيطالية شهير على انستجرام علقت على الموضوع قائلاً: "بعيداً عن كوني سامحته، أريد شكره لأنه خلصني من وا..".

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وأثارت واندا عدة مشاكل مؤخراً بتصريحاتها المثيرة للجدل عبر برنامج "تيكي تاكا"، الأمر الذي اعتبره البعض السبب وراء انهيار علاقة إيكاردي بناديه السابق إنتر.