إيكاردي يرشح إنتر للسكوديتو ويوجه رسالة إلى لوكاكو

الأرجنتيني يتحدث عن مدى إمكانية استمراره في باريس

هيثم محمد تويتر

عاد ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان، للحديث مجدداً عن ناديه القديم إنتر، وتوقع أن الفريق قد يفوز بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

إيكاردي رحل الصيف الماضي إلى العاصمة الفرنسية على سبيل الإعارة من صفوف إنتر، وسجل حتى الآن هدفين مع بي إس جي.

بعد السقوط أمام برشلونة ويوفنتوس.. كيف يخرج كونتي من المأزق؟

وقال إيكاردي مع "لاجازيتا": "أريد فعل كل ما بوسعي لهذا القميص الباريسي، دوري الأبطال هدف مهم يطمح له كل الأندية الكبرى، نريد تقديم أداء يجعل الجمهور ينسى التجربة السيئة في المواسم الأخيرة".

وأضاف: "إذا قابلت إنتر سأعطي كل شيء ليفوز باريس، ولكن أتمنى كل الخير للنيراتزوري، أملك أصدقاءاً كُثر هناك وعندما أعتزل أريد العيش في المدينة".

وواصل الأرجنتيني: "مع كونتي الفريق يمكنه التتويج بالدوري في رأيي ومواصلة العمل الذي بدأ في وجودي لتقليص الفجوة مع يوفنتوس، لا أعرف إذا كنت سأستمر أم لا في باريس، سنرى في مايو أو يونيو".

للمرة الأولى .. فيراتي يعترف بمفاوضات برشلونة

وحول بديله في إنتر روميلو لوكاكو: "برأيي هو استثمار كبير، بدايته كانت قوية وسجل بعض الأهداف ولكن أُصيب وهذا جعله عرضة للانتقادات، يجب أن يظهر قيمته لأن كونتي يراهن عليه، الدوري الإيطالي صعب دفاعياً ولكن لوكاكو يملك أرقاماً هائلة، برأيي يحتاج لوقت وبعدها سينفجر ويثبت نفسه".

وعن المقارنة بين إنتر وباريس: "الضغط أصبحت أعتاد عليه، وعندما تفوز يختفي، ولكن الاختلاف يبقى في حديث بعض الصحفيين الذين ينقلون الأمور من وجهة نظر وحيدة، هنا في باريس لا يوجد ذلك".

يذكر أن باريس سان جيرمان يملك بنداً في عقد استعارته لإيكاردي لضمه نهائياً مقابل 70 مليون يورو بنهاية الموسم الجاري.

الكود الأول الذي يجب استعماله حتى إشعار آخر هو هذا: