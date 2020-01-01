ماسكيرانو: ميسي رائع على المستوى الشخصي وليس فقط كلاعب خارق

ماذا قال ماسكيرانو عن ميسي؟

تحدث النجم الأرجنتيني المعتزل خافيير ماسكيرانو حول مواطنه وقائد نادي برشلونة والهداف التاريخي له ليونيل ميسي مؤكدًا أنه مميز على المستوى الشخصي كذلك.

وتحدث نجم الفريق الكتالوني السابق عن اللحظة الحالية لفريق برشلونة في هذه الآونة وأعرب عن أسفه لتغيير النموذج الذي عايشه خلال السنوات التي قضاها هناك.

وفيما يخص ليونيل ميسي أكد ماسكيرانو أنه كلاعب لا يشبهه أحد كما أنه على المستوى الشخصي يبدو كما هو في الملعب ليس لديه أي جوانب خفيه أو تغيرات.

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وأضاف: "عندما يمسك الكرة، هناك دائمًا شعور بأن شيئًا ما سيحدث، أنت تتحدث عن شخص واحد جعل كل العالم يؤمن أنه سيكون هناك شيئًا فريدًا كل ثلاثة أيام لمدة 15 عامًا"

وتابع: "ميسي شخص مميز للغاية، ولكن ليس بسبب طبيعته كلاعب ولكن بسبب كونه متواضعًا وصديقًا للجميع ولا يرفض أي مساعدة لأحد"

وأردف: "لم أقابل أي شخص مؤثر بهذه الدرجة في تاريخ الرياضة و وتكون لديه هذه القدرة على الحضور للتحدث معك أو سؤالك أو طلب رأيك، عادة الكبار مثله لا يفعلون ذلك"

وحول بيب جوارديولا قال: "بالنسبة لي مدرب مثل جوارديولا ، ربما يكون أفضل مدرب في الثلاثين سنة الماضية. من خلال العمل والتضحية وفهم دوري، تمكنت من العثور على مكاني في برشلونة"

وفيما يخص المدرب الإسباني الآخر الذي عمل معه رافا بينيتيز قال: "إنه استراتيجي، ولهذا السبب كان دائمًا جيدًا في المواجهات المباشرة ومباريات خروج المغلوب، إنه مدرب يرى نقاط ضعف الخصم جيدًا"

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يذكر أن ليونيل ميسي قد لعب مع ماسكيرانو في برشلونة لسنوات إضافة إلى تواجدهما سويًا مع منتخب الأرجنتين لسنوات أطول من التي جمعتهما بقميص الفريق الكتالوني. .