لابورتا: ميسي لا يهتم بالمال ورحيله لا يشبه رونالدو مع ريال مدريد

لماذا لا تشبه حالة ميسي ما حدث مع كريستيانو رونالدو في 2018؟

أكد خوان لابورتا المرشح لرئاسة نادي برشلونة أن ليونيل ميسي لا يهتم بالمال، مؤكدًا أن حالته لا تشبه مع قام به ريال مدريد مع كريستيانو رونالدو حين رحل إلى يوفنتوس في 2018.

ويأتي ذلك ضمن مؤتمر أقامه رئيس برشلونة السابق والمرشح المحتمل للعودة إلى المنصب ذاته من جديد في العاصمة الإسبانية مدريد من أجل التعريف ببرنامجه الانتخابي وملامح مشروعه المستقبلي.

وحول مسألة رحيل ميسي قال لابورتا إن النجم الأرجنتيني يريد مشروعًا ولا يهتم بالأموال كما يقال، مؤكدًا أنه يعلم تمامًا أن ميسي يثق فيه وفي مشروعه.

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وأضاف: "كان انتقال كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس مختلفًا لأنه لعب بالفعل في سبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد، لكن ميسي لاعب قضى مسيرته كلها مع فريق واحد"

وتابع: "حالة ليو فريدة. سيكون أحد اللاعبين القلائل مثل بيليه الذي لعب لفريق واحد فقط"، مستبعدًا وقت أسطورة سانتوس بيليه في نيويورك كوزموس.

وأردف: "إقامة المؤتمر في مدريد؟ مدريد منطقة انتخابية وكان علينا أن نأتي إلى هنا ونتحدث حول ما ننوي القيام به في الفترة المقبلة، لقد كانت خطوة لطيفة"

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لابورتا تولى رئاسة برشلونة في الفترة من 2003 وحتى 2010، والتي شهدت عودة الفريق للتتويج بدوري الأبطال في مناسبتي 2006 و2009.