ماري: لا أصدق انضمامي لآرسنال وهذا طموحي مع النادي

التفاؤل يسيطر على المدافع الإسباني بعد توقيعه لآرسنال

عبر الوافد الجديد على آرسنال بابلو ماري، عن سعادته الغامرة، بعد وضع القلم على عقد ارتباطه بالمدفعجية، لافتًا إلى أنه لا يصدق حتى الآن انتقاله لوحد من أكبر أندية العالم.

ويأمل المدافع الإسباني الذي خاض تجربة ناجحة قصيرة مع فلامنجو، أن يساهم في عودة الأمور إلى نصابها الصحيح في المرحلة القادمة.

ورغم تفادي آرسنال مرارة الهزيمة في آخر ست مباريات، إلا أنه اكتفى بالتعادل في 3 مباريات على مستوى البريميرليج، ما جعله يقبع في منتصف الجدول، بنقاط أقرب إلى منطقة الهبوط من المراكز الأربعة الأولى.

وبعد الانتهاء من كافة إجراءات نقل اللاعب الإسباني إلى قلعة "الإمارات"، قال لموقع النادي الرسمي "كان أمرًا عظيمًا بالنسبة لي، عندما أخبرني وكيل أعمالي باهتمام آرسنال، هذا واحد من أفضل أندية العالم، لذلك أنا سعيد للغاية بالانضمام للنادي، وأتطلع حقًا للعب بهذا القميص ومساعدة الفريق".

وأضاف "أنا لاعب محترف، وأحب العمل بجد كل يوم لأحقق أهدافي، وما أريده هو تحقيق أشياء كبيرة في آرسنال".

رسمياً.. أرسنال يعلن التعاقد مع بابلو ماري

وتابع "نحتاج إلى تغيير ديناميكية الفريق، وبالتالي ستكون الأهداف قصيرة الأجل هي الشيء الأهم. وكما قلت نعرف أن أفكار آرتيتا متماشية مع النادي، وفي الوقت ذاته، نحن كلاعبين بحجة لتقديم أفضل ما لدينا لنغير هذا الواقع".

من جهة أخرى، تحدث عن مواجهته السابقة لليفربول في نهائي كأس العالم للأندية، قائلاً "من الواضح أنهم في حالة جيدة جدًا، ولديهم مجموعة من أفضل لاعبي العالم، لكن لدينا كذلك فريق رائع يضم أفضل اللاعبين، هذه هي كرة القدم والطريقة التي يجب أن تنظر إليها، ينبغي علينا المنافسة على كل الجبهات سواء كان المنافس ليفربول أو أي نادٍ آخر في العالم".

وختم "لدي ثقة كبيرة في هذا النادي الرائع، وأنا على يقين بأننا سنحقق نتائج جيدة".