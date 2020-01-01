ماريانو بديل النصيري في ليجانيس

ماريانو قد يغادر ريال مدريد

يقترب ماريانو دياز، لاعب ريال مدريد، من الرحيل عن صفوف الملكي، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل اهتمام ليجانيس بالحصول على خدماته.

ليجانيس تخلي عن المهاجم المغربي يوسف النصيري الذي رحل إلى صفوف إشبيلية الإسباني.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ ماريانو خرج من حسابات المدرب زين الدين زيدان، حتى أنّه لم يشارك في السوبر الإسباني سوى لدقائق معدودة رغم الغيابات في الخط الهجومي للنادي الملكي.

وأوضحت الصحيفة أنّ ليجانيس يحاول الحصول على اللاعب ولو على سبيل الإعارة لأجل ترميم الخط الهجومي بعد رحيل النصيري، وخاصة وأنّ الفريق يحاول تجنب الهبوط.

وأكدت الصحيفة أنّ ليجانيس ليس الفريق الوحيد المهتم بالتعاقد مع ماريانو، إذ يرغب بنفيكا في ضم اللاعب بعد تراجع مستوى راؤول دي توماس، لاعب ريال مدريد السابق، واقترابه من العودة إلى الليجا.

إسبانيول يتصدر الفرق المهتمة بضم راؤول دي توماس وقد يكون رحيله عن بنفيكا بوابة التعاقد مع ماريانو.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد تخلى عن ماريانو لصالح ليون الفرنسي قبل أن يتعاقد معه مرة أخرى في صيف 2018 ولكن اللاعب لم يشارك بصورة منتظمة.