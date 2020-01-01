أخبار انتقالات ريال مدريد: تشيلسي في مُحادثات مع نجم ريال مدريد

تعرف على أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم 15 يناير، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في ميركاتو شتاء 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قوي للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

وبعد انتهاء النصف الأول من الموسم يُمكن تحديد مشاكل الفريق الملكي في عدة مراكز أهمها وسط الملعب ومركز المهاجم، فرغم المجهود الكبير الذي يقدمه كريم بنزيما إلا أن الفريق مازال يحتاج إلى مهاجم يستطيع أن يرفع معدل الأهداف أكثر خاصة في ظل المنافسة الشرسة على الدوري الإسباني هذا الموسم مع برشلونة بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا

في نفس السياق أشارت الصحافة الإسبانية أن هناك محادثات بين زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز حول بعض الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية يحتاج إليها الفريق الملكي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم الخميس 16 يناير 2020، وما هي اهتمامات الملكي في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية

أخبار ريال مدريد يوم الثلاثاء 14 يناير

تشيلسي في مُحادثات مع نجم ريال مدريد

دخل تشيلسي في مُحادثات خاصة مع نجم ريال مدريد الإسباني إيسكو لإقناعه بالتوقيع مع بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي .

البلوز سيقدموا عرض يصل إلى 50 مليون يورو لضم اللاعب الذي لم يستطع إثبات قدراته لزيدان للبقاء في التشكيلة الأساسية للميرينجي، في المقابل نادي تشيلسي يرغب في تعويض رحيل النجم البلجيكي هازارد

ريال مدريد يسبق متنافسيه نحو فان دي بيك

مازال هناك تنافس كبير بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد بالإضافة إلى نادي تشيلسي نحو لاعب نادي أياكس فان دي بيك .

وقد أشارت الصحافة الإنجليزية أن ريال مدريد تقدم بخطوة عظيمه على منافسيه نحو دي بيك حيثُ وصل إلى إتفاق مع النادي الهولندي بقيمة 47 مليون يورو .

بايرن يُنافس ريال مدريد على تيموفيرنر

لن يترك بايرن ميونخ منافسه ريال مدريد الحصول على مهاجم نادي لايبزيج الألماني تيموفيرنر بسهولة خلال سوق الانتقالات الشتوية أو الميركاتو الصيفي القادم

الملكي الإسباني يرغب في تأمين مركز الهجوم بعد التعاقد مع لوكايفيتش الصربي الذي يعتبر هو البديل الأول للنجم الفرنسي بنزيما الذي لم يتبقى له الكثير من المواسم مع بطل السوبر الإسباني

بنفيكا يرغب في التعاقد مع مهاجم ريال مدريد

يبدو أن ماريانو دياز لن يستمر في ريال مدريد كثيراً هذا الموسم لعدم إقتناع زيدان بتواجده في التشكيلة الأساسية رغم أنه عاد إلى الملكي الإسباني برغبة أنه سيكون نجم الفريق القادم بعدما قدم موسم خيالي مع نادي ليون الفرنسي

وقدم نادي بنفيكا البرتغالي طلباً بالتعاقد مع النجم الإسباني للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ويبقى القرار الأخيرة مع إدارة ريال مدريد

أهداف ريال مدريد ستكلفه 107 مليون يورو

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقرير يُفيد أن ريال مدريد لن يجري كثير من الصفقات خلال سوق الانتقالات الشتوية، حيثُ أن هناك صفقتين فقد قريبين من الميرينجي الإسباني .

وستكلف الصفقتين بطل السوبر الإسباني ما يُقارب 107 مليون يورو، هناك مؤشرات تفيد أن صفقة فان دي بيك تم إغلاقها ب49 مليون يورو وهناك صفقة أخرى مع مدافع نابولي كوليبالي قد تصل إلى 58 مليون يورو .