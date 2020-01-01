ماروتا: لاوتارو لا يريد مغادرة إنتر

هل قال لاوتارو مارتينيز لا لبرشلونة؟

قال جيوسيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي إنتر إن المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لم يبدِ أي رغبة في الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية.

ويرتبط مهاجم النيراتزوري ببرشلونة منذ نحو عام، والجميع يشير إلى اقتراب انتقاله إلى صفوف الفريق الكتالوني بداية من الموسم المقبل.

ولكن مسؤولي إنتر ومدربه يصرون على أن لاوتارو مارتينيز مستمر مع الفريق ولا يريد الرحيل إلى برشلونة أو أي فريق آخر.

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وحول ذلك، قال جيوسيبي ماروتا في تصريحات لشبكة دازن إنه يتواصل بشكل شخصي مع لاوتارو ولم يبدِ اللاعب أي رغبة في الرحيل.

وأضاف: "بصرف النظر عن الوقت والمواعيد النهائية، فإنني أوضح موقفنا وهو أن إنتر لا يريد بيع نجومه أو مواهبه الشابة المثيرة لاهتمام الأندية الأخرى"

وتابع: "إذا طلب اللاعب المغادرة، فسنقيم ذلك معًا ونتحدث معه حول ما يريد، ولكن حتى الآن، فالبنسبة للاوتارو، لم يصل هذا الطلب"

وأردف: "أعتقد أن كونه لاعب شاب يمكن أن يعزز رغبته في مواصلة مسيرته المهنية لكي يستمر في اللعب لفترة أطول مع إنتر. كونك لاعب للإنتر يعني أن تكون جزءًا من نادٍ كبير، وهذا يجب أن يكون سببًا كافيًا ليشعر بالفخر"

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يذكر أن لاوتارو مارتينيز يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 111 مليون يورو سيجعل رحيله أمرًا واقعًا في حال وافق هو على التفاصيل الشخصية.