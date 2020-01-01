أخبار الانتقالات: لاوتارو مازال يفكر في برشلونة وهافيرتس يجتمع مع الإدارة

رئيس ليل: أوسيمين سيكون نجماً في نابولي
أكد جيرارد لوبيز، رئيس ليل، المفاوضات بين نجم فريقه فيكتور أوسيمين ونابولي في الأيام الماضية بعد تواجد النيجيري بالمدينة الإيطالية.
الرئيس ذكر في تصريحات نقلتها "ماكسي فوت" أنه سيكون صفقة ناجحة للإيطاليين لو تمت، وسيصبح هو النجم الأول للفريق مباشرة
باريس سان جيرمان يطارد سان ماكسيم
ذكرت "ديلي ميل" أن باريس سان جيرمان وتوتنهام يتابعان عن كثب جناح نيوكاسل الفرنسي آلان سان ماكسيم بعد تألقه الكبير هذا الموسم في إنجلترا.
اللاعب الذي سجل ثلاث مرات وصنع خمسة أهداف حتى الآن رفض مدربه ستيف بروس فرضية رحيله وأكد في مؤتمر مباراة وست هام أن نجمه ليس للبيع
هافيرتس يجتمع مع إدارة ليفركوزن
ذكرت "كيكر" أن كاي هافيرتس طلب الاجتماع مع مسؤولي ناديه باير ليفركوزن في الأيام المقبلة لتحديد مستقبله، وذلك بعد انتهاء الموسم الجاري.
هافيرتس سجل في خسارة فريقه بهدفين مقابل أربعة في نهائي الكأس أمام بايرن البارحة، وذكر التقرير أن تشيلسي هو الأكثر اهتماماً بالنجم الألماني بعد تراجع ميونخ في السباق.
فليك يكشف موقف ألابا وتياجو
تحدث هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، عن موقف نجميه دافيد ألابا وتياجو ألكانتارا بعد ارتباطهم بالمغادرة في الأيام القادمة.
فليك قال بعد الانتصار بالكأس أن ألابا يعرف مدى قيمته للنادي داخل وخارج الملعب، وأنه يتمنى اعتزاله هنا، مؤكداً أن المفاوضات مستمرة.
لاوتارو يثير قلق الإنتر
اللاعب يفكر في برشلونة
"كورسيرا" ذكرت أن الحديث عن عرض برشلونة والمفاوضات مع لاوتارو مارتينيز أثرت كثيراً على تركيز اللاعب في الفترة الأخيرة.
وسجل اللاعب هدفاً وحيداً منذ العودة، وأشارت "سبورت" الكتالونية إلى أن النادي الإسباني واثق من إتمام الصفقة رغم تمسك إنتر بالشرط الجزائي الذي ينتهي بعد يومين.
الأرجنتيني بحسب التقارير يثير القلق في ناديه الإيطالي بسبب تذبذب مستواه وابتعاده عن التهديف، والحل بحسب "توتوسبورت" قد يكون تمديد عقده ورفع راتبه.
ميلان يتحرك لتأمين كيير
كشفت "ميلان نيوز" أن إدارة ميلان تملك حتى الخامس عشر من الشهر الجاري لشراء سيمون كيير من إشبيلية نهائياً بحسب الاتفاق بين الناديين.
كيير يلعب مُعاراً حتى نهاية الموسم الحالي ويحق للروسونيري ضمه نهائياً مقابل 3.5 مليون يورو، وتألقه الكبير منذ قدومه في يناير يعجل بإتمام الصفقة.