ماروتا: إريكسن أخر صفقات إنتر الشتوية

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قال جوزيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر الإيطالي، إن فريقه اكتفى بالصفقات التي تعاقد معها في الميركاتو الشتوي ولن يتعاقد مع لاعبين أخرين.

إنتر كان قد تعاقد مع 3 صفقات شتوية وهم الإنجليزي آشلي يونج والنيجيري فيكتور موسيس والدنماركي كريستيان إريكسن.

وأضاف ماروتا في تصريحات لشبكة "rai sports" الإيطالية: "كنا واثقون من تبني مشروع لبناء فريق قوي في المستقبل، ولهذا تعاقدنا مع إريكسن.

وتابع: " أود أن أقول إن إريكسن هو أحد أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا ونحن سعداء للغاية بوجودنا معه، وسيرتقي بمستوى أعلى".

وأردف: " لقد كانت عملية تفاوض طويلة لأنه على الجانب الآخر كان هناك رجل أعمال عظيم مثل رئيس توتنهام، لكننا كنا واثقين لأن إريكسن تبنى مشروعنا الرياضي، في نهاية اليوم، توصلنا إلى اتفاق يناسب الجميع ويزيد من جودة الفريق".

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وأكمل: " لا أعتقد أننا سنفعل أي شيء آخر في السوق، لأننا كنا محظوظين لإيجاد فرصة غير عادية مثل التعاقد إريكسن، لكنني لا أعتقد أن هناك لاعبين آخرين متاحين في الوقت الحالي يمكنهم رفع مستوى هذا الفريق بشكل أكبر".

واختتم: "نأمل أن يمثل هذا الموسم بداية جيل من الأبطال الذين يصلون إلى هنا، نحن بحاجة إلى كل شيء للفوز، نادي قوي، مدرب موهوب، روح الفريق، لأن الموهبة وحدها ليست كافية".

يذكر أن إنتر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي خلف يوفنتوس بفارق 3 نقاط بين الفريقين.