ماركينيوس يكشف حقيقة اعتزال نيمار.. وتميز قضية إيكاردي!

ماركينيوس يفسر تصريحات نيمار، ويدافع عن إيكاردي.

قرر البرازيلي ماركينيوس مدافع وقائد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن يوضح تصريحات زميله في الفريق ومواطنه نيمار حول قراره باعتزال اللعب الدولي بعد كأس العالم 2022.

نيمار غاب عن باريس سان جيرمان في مباراة لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت مساء الثلاثاء، ويستعد لخوض مباراة "الكلاسيكو الفرنسي" ضد مارسيليا مساء الأحد في قمة الجولة 11 من منافسات الدوري الفرنسي.

نيمار، كشف قبل عدة أسابيع خلال فيلم وثائقي مع شبكة "DAZN" عن عدم يقينه بشأن مسيرته الدولية بعد مونديال 2022.

ماذا قال ماركينيوس؟

ماركينيوس، والذي أجرى مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، قرر وضع حديث نيمار في سياقه.

وقال المدافع البرازيلي: "أعتقد أن تصريحاته لم يتم تفسيرها بالشكل الصحيح، لقد قال فقط إنه لم يعرف كيف سيكون بدنيًا خلال أربع سنوات، وهذا منطقي".

وأضاف: "الوقت لا يزال مبكرًا، لا أعرف كيف ستكون الأمور".

وتابع: "نيمار يعرف كل التوقعات من حوله، ويفهمها، لقد قصد فقط أنه يركز على المونديال المقبل، وفوق كل شيء، يتحدث فقط عن المنتخب وليس النادي".

وأكمل: "لقد تم تفسير ذلك أيضًا بصورة خاطئة، إنه لا ينوي التوقف عن اللعب لصالح باريس سان جيرمان الذي هو متعاقد معه بالفعل".

ما هو رأي ماركينيوس في قضية إيكاردي؟

وفي المقابلة ذاتها، تطرق ماركينيوس للحديث عن قضية الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان، وتفاصيل خلافه مع زوجته واندا نارا.

وقال البرازيلي: "أحاول الانتباه لما يحدث خارج كرة القدم، عندما تكون قائدًا، عليك أن تفتح عقلك أكثر قليلًا، وتكون منتبهًا للاعبين الذين يبتعدون عن المجموعة، ويعيشون بشكل سيئ، حتى بين أفراد الطاقم، أحاول أن أعرف وضعهم".

واختتم حديثه قائلًا: "قضية إيكاردي كانت مميزة قليلًا، ليس لي أن أتحدث عنها، في غرفة تبديل الملابس نحاول الحفاظ على جو إيجابي، نأسف لأنه ليس في حالة جيدة ذهنيًا ليكون معنا على أرض الملعب، نحن نفتقده".

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