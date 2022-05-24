مارسيلو مصدوم: ريال مدريد لن يجدد عقدي ويريد جعلي مثالًا!

يبدو أن البرازيلي مارسيلو يعيش بالفعل أيامه الأخيرة كلاعب في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

مارسيلو لعب حتى الآن 16 موسمًا في صفوف ريال مدريد، وينتهي عقده الحالي مع النادي الملكي في 30 يونيو 2022، ويبدو أنه لا توجد أي نية لدى النادي حاليًا في تجديد العقد.

في الواقع، فإن قائد ريال مدريد الحالي ودع جماهير "سانتياجو برنابيو" بشكل غير رسمي يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة ريال بيتيس في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية حديث مارسيلو إلى زميله لوكاس فاسكيز بعد المباراة، حيث قال: "النادي لن يجدد لي".

وأضاف مارسيلو بعد أن دخل بديلًا إلى المباراة: "النادي يريد أن يجعل مني مثالًا".

وبعد حصول ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني، أقر مارسيلو برغبته في الاستمرار مع النادي الملكي لموسم آخر.

وفي الأيام الأخيرة، التقى وكلاء مارسيلو بإدارة ريال مدريد، لكن يبدو أن الأمور لا تسير على ما يرام بالنسبة إلى الظهير البرازيلي المخضرم.

اقرأ أيضًا ..

انتهاء أمل مبابي ومكالمة بيريز .. سر تراجع صلاح عن تحدي مدريد

تشكيل الموسم في الدوري الإنجليزي | سيطرة متوقعة وسقوط رونالدو

جول إنسايدر | أسطول سيارات ميسي .. تفوق في مزاد على رونالدو!