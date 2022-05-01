متأثرًا بنشوة البطولات .. مارسيلو يرغب في الاستمرار مع ريال مدريد

حقق البرازيلي مارسيلو رقمًا تاريخيًا مع نادي ريال مدريد بعد الفوز بلقب الدوري الإسباني لموسم 2021-22، حيث رفع اللقب رقم 24 له مع النادي الملكي، ويأمل الظهير البرازيلي في الحصول على عقد جديد في "سانتياجو برنابيو".

وفي الوقت الحالي، فإن الظهير البرازيلي صاحب الثلاثة وثلاثين عامًا، سيصبح لاعبًا حرًا في الصيف الحالي، وهو يلعب في "سانتياجو برنابيو" منذ 2007.

وخلال فترته في ريال مدريد، تمكن مارسيلو من تجاوز أسطورة النادي فرانشيسكو خينتو كأكثر لاعب تحقيقًا للألقاب في النادي الملكي.

هل يرحل مارسيلو عن ريال مدريد؟

حتى الآن، لم يقدم ريال مدريد عرضًا جديدًا إلى الظهير البرازيلي، لكنه لم يستبعد أي شيء عندما سُئل عن مستقبله.

وقال مارسيلو في تصريحات لبرنامج "El Chiringuito" الإسباني بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني:"لا أعرف ما الذي سيحدث".

وأضاف: "أنا سعيد جدًا لأنني ألعب في ألإضل فريق في العالم".

وتابع: "لقد تجاوزت للتو أسطورة لريال مدريد وهو خينتو، أنا اللاعب صاحب أكبر عدد من الألقاب في أفضل نادٍ في العالم، وهذا لا يقدر بثمن".

واختتم: "هل سأبقى أم أرحل؟ أريد أن أستمر وهذا واضح".

Marcelo is now the most decorated Real Madrid player of all-time 🏆



Legend. pic.twitter.com/srmVaVQQs3 — GOAL (@goal) April 30, 2022

كم عدد ألقاب مارسيلو مع ريال مدريد؟

على مدى 15 عامًا لا تُنسى في ريال مدريد، تمكن مارسيلو من جمع كافة الألقاب الممكنة.

مارسيلو وصل إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية 2007، وتذوق المدافع البرازيلي طعم الألقاب في أول موسم له مع ريال مدريد بحصد لقب الدوري الإسباني.

وقد أضاف خمسة ألقاب أخرى في الدوري الإسباني منذ ذلك الحين، إلى جانب كأس الملك مرتين.

مارسيلو فاز بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، وكأس العالم للأندية أربع مرات أيضًا، بالإضافة إلى لقب السوبر الأوروبي في ثلاث مناسبات.

وتكتمل حصيلة مارسيلو بحصد لقب كأس السوبر الإسباني في خمس مرات.

ولم يلعب مارسيلو كثيرًا مع ريال مدريد في الموسم الحالي، بعد أن شارك في 17 مباراة، ومن غير المرجح أن يقدم له ريال مدريد عقدًا جديدًا، على الرغم من أنه قائد الفريق الحالي.

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