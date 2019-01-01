مارسيال يؤكد استمتاعه بأسلوب سولشار الهجومي

المدرب النرويجي أعطى مارسيال العديد من النصائح التي أفادته خلال المباريات الأخيرة

أشاد أنطوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد، بالدور الذي يلعبه المدرب أولي سولشار معه بالنادي الإنجليزي.

سولشار تولى مهمة تدريب يونايتد بشكل مؤقت الشهر الماضي، بعد رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو.

النرويجي قاد الشياطين الحمر لست انتصارات متتالية، كان آخرها ضد توتنهام الأحد الماضي في البريميرليج.

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وقال مارسيال في تصريحات صحفية:"من الرائع جداً العمل مع مدرب يحب الهجوم وكان يفعل ما أقوم به وهو لاعب".

وأضاف:"سولشار يقدم لنا النصيحة بالتمركز في الأماكن الصحيحة قريباً من المرمى وكذلك لإنهاء الفرص".

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وتابع:"أفضل نصيحة تلقيتها منه الآن هي الاعتماد لى نقاط قوتي واستغلالها، وعدم الضغط على نفسي داخل الملعب".

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وتأتي تصريحات مارسيال قبل المواجهة القادمة للشياطين الحمر أمام برايتون السبت القادم، في جولة جديدة من البريميرليج، يسعى خلالها الفريق مواصلة انتصاراته.

ويحتل يونايتد المركز السادس بجدول البريميرليج متساوياً مع أرسنال بـ41 نقطة.