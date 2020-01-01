مارادونا يواصل لفتاته المميزة منذ اندلاع أزمة كورونا

لا يتوقف..

واصل الأسطورة دييجو آرماندو مارادونا لفتاته المميزة، وهذه المرة عندما خفّض راتبه مع فريقه جيمناسيا لابلاتا بسبب فيروس كورونا.

يأتي التخفيض بحسب إعلان جابرييل بيليجيرينو، رئيس النادي في تصريحات للصحافة، عندما أكد على أن الأسطورة قرر تخفيض راتبه تماشيًا مع الأزمة الاقتصادية الراهنة في عالم كرة القدم.

بيليجرينو قال "لقد تواصلنا مع دييجو بعد بروز الأزمة وكان واحدًا من أوائل من رحبوا بتخفيض الراتب في الفترة المقبلة.".

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وكان مارادونا قد هاجم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عندما رفض الأخير تأجيل مباريات البطولة الأرجنتينية في أول أيام أزمة كورونا.

كما قام الأسطورة بدعم ريفر بليت عندما قام النادي بإغلاق أبوابه قبل مباراة مع أتلتيكو توكومان خوفًا من فيروس كورونا، إلى أن انتهى المطاف بالاتحاد الأرجنتيني بعد قرار وزاري بإيقاف فعاليات كرة القدم.

يذكر أن عدد كبير من الأندية الأوروبية وعلى رأسهم برشلونة قد خفّض رواتب لاعبيه من أجل مواجهة الأزمة والحفاظ على وجود موظفي النادي في مواقعهم وضمان تقاضيهم لرواتبهم.

كما تجدر الإشارة إلى أن مارادونا قد قال في تصريحات للصحف أنه لم يعد يغادر المنزل خشية إصابته بالمرض ومفارقته الحياة لا سيما وأنه صاحب تاريخ مرضي طويل يجعل حياته في خطر إن داهمه فيروس كورونا.