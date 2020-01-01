أتلتيكو مدريد يسير على درب برشلونة لمواجهة الأزمة الاقتصادية

لفتة مميزة..

أعلن أتلتيكو مدريد بصورة رسمية عن تخفيض 70% من رواتب لاعبيه في سبيل الحفاظ على استمرارية الموظفين داخل النادي الإسباني في أعقاب الركود الاقتصادي الكروي بفعل فيروس كورونا.

ومع توقف النشاط الكروي في العالم بأسره بدأت الأندية في تكبد خسائر اقتصادية تشكل خطرًا على موظفيه، وقد أقدم عدد كبير من الأندية على تخفيض الرواتب لمجابهة هذه الأزمة الكبيرة.

برشلونة أعلن منذ أيام عن تخفيض رواتب لاعبيه بـ70% للإبقاء على الموظفين، بينما واصل ريال مدريد منحه لنفس الرواتب في ظل وضعه الاقتصادي الذي يؤمن للموظفين واللاعبين رواتبهم بدون أزمات.

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الأتليتي انضم إلى درب البرسا، حيث ستُخفض رواتب لاعبي الفريق الأول مع تخفيض لرواتب الأجهزة الفنية أيضًا، وقد قام لاعبو الفريق الأول والرديف وفريق السيدات وجميع المعنيين بالتوقيع على وثيقة اتفاق بذلك.

النادي العاصمي نشر بيانًا كتب فيه "بسبب الوضع الراهن قرر النادي تقديم ملف تنظيم العمل المؤقت، منذ البداية كان الهدف هو دراسة التدابير الممكنة للتعامل مع هذا الوضع الدقيق الذي سيؤثر على رواتب الموظفين.".

"الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع اللاعبين سيسمح بتكملة رواتب 430 موظف في النادي متضررين من تنظيم العمل المؤقت."

واختتم البيان "لتحقيق ذلك، سيتكفل لاعبو الفريق الأول بنصف المبلغ الضروري، بينما النصف الثاني سيكون من خلال لجنة إدارة النادي.".

يذكر أن الدوري الإسباني موقوف حتى 30 أبريل بصورة مبدئية، وقد بدأت رابطة الليجا في وضع الخطوات الأولى التي سيتم اتخاذها لعودة النشاط مجددًا في مايو المقبل لمنع خسائر مالية ستصل إلى 750 مليون يورو حال إلغاء المسابقة.