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دورادوس دي سينالوا v سيلايا

مارادونا يُنقل للمستشفى

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أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا يُنقل للمستشفى

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

نُقل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا إلى أحد المراكز الطبية بالعاصمة الأرجنتينية بيونيس أيريس، وذلك بسبب معاناته من نزيف بالمعدة.

مارادونا البالغ من العُمر 58 عامًا جدد مؤخرًا تعاقده مع فريق دورادوس المكسيكي، الذي ينافس بدوري الدرجة الثانية ويدربه مارادونا.

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وكان مارادونا قد تعرض لوعكة صحية في الصيف الماضي أيضًا، أثناء تشجيعه لمنتخب الأرجنتين من مدرجات ملاعب روسيا، التي احتضنت بطولة كأس العالم 2018.

ولا تحظى الحالة الصحية لمارادونا باستقرار، حيث أنه أجرى عدة عمليات جراحية بعد اعتزاله وعانى الأمرين من إدمانه الكحوليات والمواد المخدرة.

يذكر أن مارادونا كان قد قاد الأرجنتين للفوز بآخر ألقابها المونديالية عام 1986، كما أنه قادهم لبلوغ نهائي مونديال 1990، ولكن منتخب التانجو خسر وقتها في المباراة النهائية أمام المنتخب الألماني.

يشار إلى أن مارادونا كان قد سبق له أيضًا تدريب منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2010.

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