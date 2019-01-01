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الدوري البرتغالي الممتاز

مورينيو قد يعود للتدريب في البرتغال من بوابة بنفيكا

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السبيشال وان مازال يبحث عن وجهته الأخيرة بعد الرحيل عن مانشستر يونايتد

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

كشفت صحيفة التايمز الإنجليزية عن إمكانية عودة المدرب البرتغالي جوزية مورينيو لمسقط رأسه لتدريب فريق بنفيكا، وذلك بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الشهر الماضي.

ولا يقدم بنفيكا حاليًا المستوى المطلوب مع مدربه روي فيتوريا رغم فوزه بالدوري مرتين متتاليتين في آخر موسمين، إلا أنه حاليًا يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري البرتغالي بفارق سبعة نقاط عن صاحب الصدارة.

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وكان مورينيو البالغ من العُمر 55 عامًا قد سبق له تدريب بنفيكا عام 2000، وقادهم في 11 مباراة، وفاز في ست مباريات وتعادل في ثلاث وخسر مباراتين.

يذكر أن مورينيو قاد بعد ذلك فريق بورتو، وتوج معه بلقب الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، ثم انتقل لتشيلسي وانتر ميلان وريال مدريد ثم عاد لتشيلسي، قبل أن يحط الرحال في مانشستر يونايتد أخيرًا.

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