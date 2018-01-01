مارادونا ينضم لحملة دعم كوليبالي ونبذ العنصرية
كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر
انضم دييجو أرماندو مارادونا لحملة الداعمين لمدافع نابولي خاليدو كوليبالي بعد تعرضه لهتافات وأفعال عنصرية من جماهير الإنتر خلال مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري الإيطالي.
وأثارت المباراة الكثير من الجدل خاصة مع تعرض كوليبالي للطرد من الحكم ماتزوليني الذي انتقده رئيس نابولي قبل اللقاء، وشهدت ميلانو ونابولي حوادث شغب بعد اللقاء هددت بإيقاف البطولة.
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وتضامن العديد من نجوم اللعبة مع كوليبالي وأبرزهم كريستيانو رونالدو وماورو إيكاردي ومحمد صلاح، وقد انضم لهم مارادونا بنشر صورته حاملًا لقميص كوليبالي على حسابه الرسمي في إنستاجرام.
Ho giocato sette anni con il Napoli e anch'io ho subito cori razzisti da alcune tifoserie. Ricordo ancora gli striscioni che recitavano "Benvenuti in Italia". Mi sento ancora più napoletano e oggi voglio essere vicino a @kkoulibaly26. Spero che questo episodio segni un punto di svolta, per eliminare una volta per tutte il razzismo dal calcio. Un saluto a tutti! #NoalRazzismo - - - - - - - - - - - - - - - - Yo jugué siete años en el Napoli, y también sufrí los cantos racistas de algunas hinchadas. Todavía me acuerdo de las banderas que decían "Bienvenidos a Italia". Yo me siento un napolitano más, y hoy quiero estar al lado de Kalidou Koulibaly. Espero que todo esto marque un antes y un después, para terminar de una vez con el racismo en el fútbol. Un saludo a todos! #NoalRacismo - - - - - - - - - - - - - - - - I played for seven years in Napoli, and I also suffered the racist songs of some fans. I still remember the flags that said "Welcome to Italy". I feel Neapolitan and today I want to be with Kalidou Koulibaly. I hope that all this helps to ends racism in football once and for all. Greetings to all! #NoRacism
وكتب "لقد لعبت 7 سنوات لنابولي وعانيت من الأغاني العنصرية من بعض الجماهير، مازلت أذكر تلك الرايات التي كُتب عليها "مرحبًا بك في إيطاليا"".
"أشعر أنني من نابولي وأريد اليوم أن أكون خاليدو كوليبالي. أتمنى أن يُساعد كل هذا على إنهاء العنصرية في كرة القدم وللأبد. التحية لكل من هو ضد العنصرية".