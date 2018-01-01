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لويس مورييل يرفض ميلان ويختار ناديه الجديد

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Getty Images
المهاجم الكولومبي كان قريبًا من ارتداء قميص الروسونيري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض لويس مورييل عرض الميلان وفضل الالتزام بكلمته مع فيورنتينا ليقترب كثيرًا من ارتداء القميص البنفسجي.

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وأجمعت التقارير الصحفية الإسبانية والإيطالية على اقتراب مورييل من الميلان بعدما رفع النادي من عرضه ليُساوي عرض فيورنتينا وهو الإعارة لـ6 أشهر مع حق الشراء مقابل 13.5 مليون يورو.

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ومع تساوي العرضين، يُصبح قرار المهاجم الكولومبي هو الفيصل في تحديد اتجاه الصفقة، وأفادت سكاي سبورت الإيطالية ومصادر أخرى أنه رفض التراجع عن كلمته التي منحها لإدارة فيورنتينا يوم الجمعة الماضي باللعب معهم بدءً من يناير المقبل، وقد أخبر وكيل أعماله بقراره هذا.

ويتبقى على الفيولا الآن التوصل لاتفاق مع إشبيلية لإعلان ضم اللاعب رسميًا، علمًا أن النادي الأندلسي يُفضل العمل مع ميلان خاصة لرغبته ضم مهاجم الروسونيري المعار لهم "أندريا سيلفا" نهائيًا خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

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