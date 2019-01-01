مارادونا يقترب من الاستقالة بسبب الموت

الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا من الممكن أن يغادر نادي دورادوس المكسيكي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أشار أسطورة كرة القدم دييو أرماندو مارادونا إلى احتمالية مغادرته لنادي دورادوس المكسيكي الذي يعمل كمدرب له.

وتولى مارادونا قيادة نادي دورادوس منذ عدة أشهر، وهو نادي يلعب في الدوري المكسيكي وينشط في الدرجة الثانية به.

وتعرض مارادونا لنزيف داخلي أوقف على إثره رحلته مع الفريق من أجل إحدى المباريات من أجل الذهاب إلى المستشفى.

وفي هذا الشأن قال: "كدت أفقد حياتي، شعرت وأنني قريب من الموت أكثر من أي وقت مضى بعدما أصبت بهذا النزيف الداخلي"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "لا يمكن مواصلة عملي كمدرب في هذه الظروف، لقد فزت وخسرت وتعادلت خلال مبارياتي مع دورادوس ولكن ليست هذه هي المشكلة"

وتابع: "المشكلة أنني أشعر أنني أحتاج للهدوء لكي لا أكون معرضًا للموت في كل لحظة، أحتاج إلى إعادة ترتيب أولوياتي"

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يذكر أن مسيرة مارادونا كمدرب لم تشهد نجاحًا، حيث درب الوصل الإماراتي ومنتخب الأرجنتين ولم يحقق النجاح المنشود في أي من التجربتين.