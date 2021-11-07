في الآونة الأخيرة، تلقى المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الكثير من الإشادات بسبب تألقه اللافت رفقة فريقه، ريال مدريد.

فينيسيوس يعيش فترة ربما الأفضل في مسيرته حتى الآن، فبعد معاناة طويلة عاشها المهاجم البرازيلي أمام المرمى ومعضلة الإنهاء، تمكن من تحسين لمسته الأخيرة ليقنع الجميع بقدراته الفنية.

ويشهد الموسم الحالي انفجارًا في قدرات فينيسيوس جونيور التهديفية، حيث تمكن من تسجيل تسعة أهداف وتقدم سبع تمريرات حاسمة في 16 مباراة خاضها في كافة المسابقات.

ما هي الإشادة التي تلقاها فينيسيوس مؤخرًا؟

بشق الأنفس، نجح ريال مدريد في الظفر بثلاث نقاط هامة من رايو فاييكانو بالفوز عليه بهدفين لهدف، في مباراة كانت بمتناول النادي الملكي، ولكن بصورة غير مفهومة تحوّلت الأمور وكاد الضيوف أن يخرجوا بنقطة رغم تأخرهم مع نهاية الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وعلى هامش المباراة، علق الصحفي الشهير بصحيفة "أس" الإسبانية، رونسيرو على فرصة هدف فينيسيوس المارادوني الضائع، والذي تلاعب به بدفاعات فريق رايو فاييكانو، قائلًا: "مارادونا من السماء يصفق لفينيسيوس".

المستويات المميزة التي يقدمها البرازيلي حاليًا، أجبرت الجميع على احترام موهبته بعد فترة طويلة من التشكيك في قدراته.

هل ظهر فينيسيوس أخيرًا في قائمة البرازيلي؟

في البداية، مدرب البرازيلي، تيتي قد أعلن عن قائمة منتخب البرازيل الأسبوع الماضي، وقرر استبعاد فينيسيوس جونيور، وهو الأمر الذي أثير حوله جدلًا كبيرًا في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه اللاعب مع ريال مدريد.

ومع تعرض روبيرتو فيرمينو للإصابة مؤخرًا.، قرر تيتي العدول عن قراره واستدعاء فينيسيوس إلى قائمة البرازيل، وذلك لتعويض غياب المهاجم البرازيلي.

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