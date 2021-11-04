فينيسيوس: أساعد بنزيما على تحقيق الكرة الذهبية!

أعرب نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور عن آماله في أن يحصل زميله كريم بنزيما على لقب الكرة الذهبية، معتبرًا أنه يساعده بكل ما لديه في كل المباريات.

وسجل بنزيما هدفين لريال مدريد في صفوف شاختار بدوري أبطال أوروبا، وواصل في الوقت نفسه فينيسيوس التألق بتقديم تمريرة حاسمة له أمام النادي الأوكراني.

بنزيما الآن ضمن قائمة الـ30 لاعبًا المرشحين للكرة الذهبية، وبعد الأداء الفردي المذهل الذي يقدمه بات من ضمن الأقرب رفقة محمد صلاح وروبرت ليفاندوفسكي.

ماذا قال فينيسيوس جونيور عن بنزيما؟

وفي حديثه للصحافة، قال فينيسيوس "أنا سعيد للغاية لتقديم تمريرة حاسمة أخرى لبنزيما".

كما أضاف "أريد أن أكون دائمًا في أفضل نسخة لي وكذلك كريم".

واختتم في هذا الصدد بقوله "أريد الاستمرار في مساعدة كريم ليكون قادرًا على الفور بالكرة الذهبية".

ماذا قدم كريم بنزيما وفينيسيوس هذا الموسم؟

بنزيما كتب التاريخ بإحرازه الهدف رقم 1000 لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في مباراة شاختار الماضية.

وهذا الموسم، سجل الفرنسي 13 هدفًا في 14 مباراة خاضها على مختلف الأصعدة، إلى جانب صناعته لـ8 أهداف آخرين.

أما فينيسيوس فانفجر تهديفيًا هو الآخر بتسجيل 9 أهداف وصناعته لسبعة أهداف في 15 مباراة.

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