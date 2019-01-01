مارادونا: دي روسي انضم لبوكا جونيورز بسببي

تعرف على تصريحات مارادوانا حول دي روسي

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كشف دييجو مارادونا، أسطورة منتخب الأرجنتينن، عن تفاصيل زيارة قائد روما السابق ولاعب بوكا جونيورز دانيللي دي روسي له.

دي روسي انضم إلى بوكا بعد انتهاء عقده مع روما الإيطالي.

وقال مارادونا في تصريحات صحفية: "دي روسي أخبرني أنّه انضم إلى بوكا بسببي لأنّه شاهدني وأنا ألعب لهذا الفريق حينما كان صغيرًا".

وأوضح: "انضمام لاعب بحجم دي روسي إلى البوكا خبر رائع وبالطبع سيكون له تأثير إيجابي كبير على الفريق".

واختتم: "سألته عن عائلته ويبدو أنّه سعيد للغاية في الأرجنتين ويتطلع للسوبر كلاسيكو ضد ريفير بليت".

جدير بالذكر أنّ مارادونا لعب في إيطاليا لصالح نابولي في ثمانينيات القرن الماضي وحقق معهم الكالتشيو.