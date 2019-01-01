دي روسي: اللعب في بوكا جونيورز لا يختلف كثيراً عن روما

كان يوجه سؤالاً لكل أرجنتيني يلعب معه في النادي الإيطالي

أكد دانيلي دي روسي نجم روما السابق، والمنضم حديثاً لبوكا جونيور، أن النادي الأرجنتيني كان الأنسب له في هذه المرحلة.

دي روسي رحل عن روما بعد انتهاء عقده هذا الصيف، ليفاجيء عدد كبير من متابعيه، بالانضمام للنادي الأرجنتيني.

وقال الإيطالي المخضرم خلال تقديمه بناديه الجديد:"كنت في غاية السعادة عندما علمت أن عملي حصل على التقدير الكافي، ودفع نيكولاس بورديسو للاتصال بي".

وأضاف:"الآن أنا في عالم مختلف تماماً في سن 36 سنة، كان يجب اتخاذ القرار الأنسب في هذه المرحلة من حياتي".

وتابع:"أي شخص يعرفني عن قرب كان سيعرف جيداً أنني سأذهب للبوكا، أي لاعب أرجنتيني كان ينضم لروما كنت أسأله عن طبيعة اللعب هنا".

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واستكمل النجم المخضرم:"تلقيت العديد من العروض التي درستها بجدية، ولكن بوكا جونيورز كان الخيار الأقرب لي، الجماهير هنا تتمتع بنفس الحماس والجنون تجاه كرة القدم مثل روما".

يذكر أن صاحب الـ36 عاماً كان على أعتاب الانتقال لفيورنتينا، ولكنه قرر تغيير مساره في اللحظات الأخيرة.