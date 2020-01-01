مارادونا يساند إيطاليا ويهاجم الأرجنتين بسبب كورونا

الفيروس تحول لوباء أصاب العالم والكرة

علق الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا على تفشي وباء فيروس كورونا حول العالم، باعثاً برسالة لمساندة إيطاليا، ومهاجماً بلاده الأرجنتين بسبب عدم التعامل بجدية مع الموقف.

كورونا أو "كوفيد-19" كما تم تسميته رسمياً ضرب القارة الأوروبية والعالم أجمع، وتم إعلانه وبائاً من قبل منظمة الصحة العالمية، مما أدى لتعليق منافسات الرياضة في عدد من البلدان.

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وقال مارادونا عبر صفحة "إنستجرام" الخاصة به: "عشت في إيطاليا سبع سنوات، أملك عائلة في نابولي وعديد الأشخاص الذي أتمنى لهم كل خير، إيطاليا جزء من حياتي ولذا أريد إرسال رسالة مساندة في تلك الفترة الصعبة".

وأضاف: "في إيطاليا تفهموا أهمية البقاء بالمنزل، أتمنى أننا في الأرجنتين أيضاً نتفهم الأمر بالوقت المناسب، البعض يسخر من الوضع، والسبت الماضي لم يكن هناك حديث حتى عن وباء بالأرجنتين وهناك من يحييك بتقبيلك".

وواصل الفتى الذهبي: "الملاعب كلها مليئة بالجمهور، صحيح أننا نقول إننا لا نريد سماع الأسوأ، أتمنى أن نتخطى تلك الفترة الصعبة للعالم بأفضل شكل ممكن".

وختم: "من الصعب تعليم بلد في 15 دقيقة، ولكن مع الطاعة والاحترام يمكن تطبيق الأمر، حظ سعيد للجميع، أبقوا بالمنازل واتحدوا".

وكان مارادونا مسرحاً قبل أيام للقطة مثيرة في ختام الدوري الأرجنتيني خلال لقاء بوكا جونيورز وجيمناسيا لا بلاتا عندما قبله كارلوس تيفيز، مهاجم الأول، قبل المباراة لجلب الحظ.