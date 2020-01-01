ماذا يحتاج آرسنال في انتقالات يناير؟

دخول آرسنال لميركاتو الشتاء يعتمد بشكل كبير على الأسماء الراحلة لتوفير ميزانية

تولى ميكيل آرتيتا مهام منصبه كمدرب لنادي آرسنال منذ أسبوعين فقط، لكنه حتى في هذه الفترة القصيرة استطاع وبسرعة وضع يده على النواقص في تشكيلة فريقه قبل دخوله في فترة الانتقالات الشتوية.

لم يتمكن المدرب السابق أوناي إيمري من إجراء أي صفقات دائمة لآرسنال في يناير الماضي بسبب القيود المالية وكان الانتداب الوحيد هو جلب دينيس سواريز من برشلونة على سبيل الإعارة.

ومرة أخرى لن يتوفر لدى آرتيتا الميزانية الكبيرة، ربما ستكون في حدود 30 مليون جنيه إسترليني، مع إمكانية تحرير بعض الأموال من صفقات البيع في فترة الانتقالات الشتوية.

كان من المتوقع رحيل جرانيت تشاكا عن الفريق عائدًا إلى ألمانيا، لكن بحسب آخر التقارير الواردة فآرتيتا يرغب في الإبقاء على اللاعب، وربما جاءت هذه الرغبة بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب في مباراة الفريق الأخيرة أمام مانشستر يونايتد ونجاح آرتيتا في تحقيق أول فوز له كمدرب للترسانة اللندنية.

لكن لو فشلت مساعي آرسنال في الإبقاء على اللاعب، فهنا سيكون على آرسنال جلب لاعب وسط جديد، وجُل الترشيحات ستذهب إلى لاعب وسط يوفنتوس أدريان رابيو.

كان إيمري راغبًا وبشدة في ضم لاعبه السابق في باريس سان جيرمان بشكل حر عفي الصيف الماضي لكن اللاعب الفرنسي فضل يوفنتوس.

بيد أن الأمور لم تسر على ما يرام بالنسبة للاعب البالغ من العمر 24 عامًا في تورينو حتى الآن، وبالتالي قد يعود آرسنال للتفاوض لضمه على سبيل الإعارة أو بشكل دائم في حال أكمل تشاكا الانتقال إلى هيرتا برلين.

الدفاع أولاً وثانيًا وثالثًا

حافظ آرسنال على نظافة شباكه في 4 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، أي أقل من أندية مثل برايتون ونيوكاسل يونايتد، واستقبلت شباكه 30 هدفًا أكثر من برايتون وشيفيلد، وهو ما يؤكد الهشاشة الدفاعية التي يُعاني منها النادي.

ليس هذا فحسب بل زاد الطين بلة في الدفاع بإصابة قوية آلمت بمدافعه كالوم تشامبرز ستبعده بنسبة كبيرة إلى نهاية الموسم، إضافة لسوء مستوى شكوردان موستافي وإمكانية رحيله عن النادي هو الآخر هذا الشهر.

كل ذلك يجعل تدعيم الدفاع يمثل أهمية قصوى لآرسنال إذا ما آراد الحفاظ على آماله في المنافسة على مراكز دوري أبطال أوروبا.

أكثر من اسم مطروح على طاولة آرتيتا، منهم مدافع لايبزيج دايوت أوباميكانو البالغ من العمر 21 عامًا، الذي كان هدفًا منذ فترة طويلة لآرسنال، والذي يقدم مستوى جيد مع فريقه في الدوري الألماني هذا الموسم وشارك في 19 مباراة بمختلف البطولات.

لكن بحسب ترجيحات فإنه سيكون من الصعب إبرام صفقة اللاعب هذا الشتاء، على الرغم من أنه يدخل الآن الأشهر ال18 الأخيرة من عقده، وقد يحدث الانتقال في الصيف.

فشل ضم اللاعب قد يجعل آرسنال في موقف صعب، وقد يلجأ إلى خيارات قصيرة الأمد لحل الأزمة حتى الوصول للصيف عندما يكون لديهم ميزانية أكبر تمكنهم من الحصول على أهدافهم الرئيسية.

هنا تتوافر عدة أسماء مثل جو وورال مدافع نوتنجهام فورست، والذي يبلغ من العمر 22 عامًا وسيكون متاحًا بسعر معقول لآرسنال.

وكان هناك بعض الاهتمام بالمدافع الإيطالي دانييلي روجاني خلال الصيف، ونظرًا لعدم مشاركة بانتظام مع يوفنتوس، فقد يكون خيارًا مطروحًا مرة أخرى.