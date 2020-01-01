ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام فريقه السابق تشيلسي؟

تعرف على أرقام محمد صلاح في مواجهة فريقه ليفربول أمام نظيره تشيلسي في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

شارك النجم المصري محمد صلاح في مباراة فريقه ليفربول اليوم أمام نظيره تشيلسي ضمن مواجهات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

جاءت مشاركة محمد صلاح طيبة للغاية، حيث حقق عدة أرقام طيبة، بالإضافة لرقم قياسي جديد يتم تحقيقه لأول مرة في نادي ليفربول.

صلاح كان قد صنع الهدف الثالث للفريق في نهاية الشوط الأول لصالح زميله الهولندي جورجينيو فينالدوم، ليصل للصناعة رقم عشرة لهذا الموسم.

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وأصبح صلاح بهذا الشكل أول لاعب في تاريخ ليفربول ينجح في تسجيل وصناعة أكثر من عشرة أهداف في الموسم مرتين.

حيث كان صلاح قد سجل 32 هدفًا في أول موسم له بقميص ليفربول، وصنع عشرة أهداف، أما الموسم الجاري فقد سجل 19 هدفًا وصنع عشرة أيضًا، وهي أرقام قابلة للزيادة.

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وخلال المباراة سدد صلاح الكرة على مرمى تشيلسي في ثلاث مناسبات منهم كرة وحيدة على المرمى، وأخرى خارج المرمى، أما الأخيرة فأبعدها الدفاع.

ومرر الكرة 34 مرة، منها 26 تمريرة صحيحة بنسبة 76%، وواحدة فقط خطيرة وضع فيها زملائه في فرصة مباشرة على مرمى تشيلسي.

وقام صلاح بمرواغة نجوم تشيلسي مرتين فقط، من أصل ثلاث محاولات، بنسبة نجاح 67%، كما نجح في قطع الكرة مرتين من الخصم من إجمالي محاولتين بنسبة نجاح 100%.

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد غادر أرض الملعب قبل نهاية المباراة بحوالي عشر دقائق، عندما حل أوكسليد تشامبرلين بديلًا له وسجل الهدف الخامس.