ماذا قال؟ رسالة مواساة من النني لساكا بعد "دراما" نهائي اليورو

ساكا خسر مع إنجلترا نهائي يورو 2020 أمام إيطاليا مساء أمس

عاش بوكايو ساكا لاعب آرسنال ليلة صعبة مساء أمس على ملعب ويمبلي مع منتخب إنجلترا، إذ أهدر ركلة جزاء ترجيحية خلال نهائي يورو 2020 أمام إيطاليا ليُساهم في خسارة منتخب بلاده للقب القاري.

المباراة انتهت بالتعادل 1-1 ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، وفيما كانت النتيجة تُشير لتقدم إيطاليا 3-2 تقدم ساكا صاحب الـ19 عامًا لتسديد الركلة الخامسة لإنجلترا وفي حال نجاحه كان سيُحافظ على آمال الإنجليز للفوز باللقب لكن حارس المرمى جانلويجي دوناروما تمكن من التصدي لتسديدته ليُتوج الآدزوري باللقب الثالث في تاريخه.

الجناح الذي شارك في النهائي بديلًا بدا متأثرًا للغاية بإهداره ركلة الجزاء، وقد تعرض لانتقادات لاذعة من بعض المشجعين والإعلاميين، فيما شن الأغلب هجومًا لاذعًا على المدرب جاريث ساوثجيت لثقته في لاعب صغير ليُسدد تلك الركلة الحاسمة.

محمد النني نجم وسط آرسنال لم يتأخر عن إظهار دعمه لزميله، إذ وجه له رسالة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال له فيها "نحن نُحبك وفخورون بك أخي".

My bro we love you and so proud of you 👏🏻❤️ @BukayoSaka87 pic.twitter.com/z57zY5WcGH — Mohamed ELNeny (@ElNennY) July 12, 2021

يُشار إلى أن ساكا لعب 4 مباريات مع إنجلترا في يورو 2020 صنع خلالها هدف وحيد.