بونوتشي يحتفل بالسخرية من إنجلترا: نحتاج للمزيد من الباستا!

إيطاليا فازت بركلات الترجيح على إنجلترا

احتفل نجم إيطاليا ليوناردو بونوتشي بلقب يورو 2020 في ملعب "ويمبلي" بالسخرية من أصحاب الأرض إنجلترا عقب الفوز عليهم بركلات الترجيح مساء الأحد.

الأتزوري فاز 3-2 بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1 في الأوقات الأصلية والإضافية، ليحقق لقبه الثاني بالبطولة القارية، وكان بونوتشي أحد المسجلين.

ماذا قال مدافع يوفنتوس أثناء احتفاله بتحقيق اللقب؟

وعقب التتويج، شوهد بونوتشي وهو يصيح أمام الكاميرا قائلاً: "نحتاج المزيد من الباستا، نحتاج لأكل المزيد من الباستا".

وأخذ قلب دفاع السيدة العجوز الكاميرا وصرخ: "إنها قادمة إلى روما"، في إشارة لشعار الجمهور الإنجليزي الشهير "إنها قادمة للمنزل".

ماذا قال أيضاً مدافع المنتخب الإيطالي عن التتويج باللقب؟

وعنون المدافع المخضرم مع "راي" أهمية الفوز له ولفريقه: "هذا أمر لنفخر بتحقيقه، هدف تاريخي وحلم تحقق والفضل يعود للمدرب والفريق بأكمله".

وأكمل: "عندما كنا معاً في ساردينيا، كانت الأجواء مختلفة عن ذي قبل، اكتسبنا الثقة، والتتويج يصنع مننا أساطير، شعور خاص أن تجعل 65 ألفاً يرحلون قبل لحظة التتويج".

وختم: "إنها قادمة لروما، كانوا يظنون إنها باقية في لندن، أنا آسف، ولكن إيطاليا أعطتهم درساً، في الإحماء قلنا إن ما يحدث في المدرجات ضوضاء ليس أكثر".

اقرأ أيضاً