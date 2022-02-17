تيباس يحسمها - ريال مدريد سيضم هالاند ومبابي معًا!

أرسل خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، أنباء سارة لجمهور ريال مدريد، حول إمكانية تعاقد الفريق، مع الثنائي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، وإرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع الثنائي، في الصيف المقبل خاصة أن مبابي ينتهي عقده مع الفريق الباريسي، ولم يتوصل إلى اتفاق بشأن تجديد العقد معه حتى الآن.

على الجانب الآخر، أكدت التقارير الصحفية وجود بند في عقد هالاند مع دورتموند، يسمح له بالرحيل بداية من الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد دفع شرط جزائي قيمته 75 مليون يورو.

وقال تيباس أثناء وجوده في مؤتمر " ISDE" الرياضي: "ريال مدريد، سيتعاقد مع هالاند ومبابي، في ظل معاناة الأندية الأخرى ماديًا".

وأضاف: "وجود مبابي في الدوري الإسباني، سيزيد من قوة البطولة، وسيعطي المزيد من الإثارة والبهجة للمسابقة، إنه أفضل شيء يمكن أن يحدث في الصيف المقبل".

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أكدت أنه سيكون من الصعب أن يتعاقد ريال مدريد، مع هالاند ومبابي في موسم واحد، وسيتعين على هالاند الانتظار مع دورتموند حتى صيف 2023 إن أراد ارتداء قميص الملكي.

جدير بالذكر أن مبابي، قاد فريقه للفوز على ريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، قبل أيام بهدف دون رد جاء بتوقيعه في الوقت القاتل من اللقاء.