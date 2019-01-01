ماجد عبدالله يُطمئن الجماهير على حالته الصحية

كشفت تقرير مقربة من ماجد عبدالله، أنه سقط على رأسه من السلم بمنزله

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تعرض قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونادي النصر السابق ماجد عبدالله المُعتزل، لحادث بسيط في منزله.

وكشفت تقارير مقربة من ماجد عبدالله، أنه سقط على رأسه من السلم بمنزله، وبينت التقارير ذاتها أنه تلقى العلاج وتم إسعافه مباشرة، وهو الآن بصحة جيدة.

"إنهم انجرفوا بحثاً عن بطولات شخصية على حساب امانتهم الإعلامية ومصداقيتهم.. والأيام كفيلة بكشفهم أمام جماهير الزعيم" 🗨️



محمد بن فيصل يُدافع عن نفسه ويُهاجم بعض الإعلاميين 🗣️



🔗 https://t.co/oTvcDxU6es pic.twitter.com/Ef7OIPWQwz — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 21, 2019

وفي رد فعل سريع من اللاعب التاريخي نشر ماجد عبد الله صورة له، بعد تعرضه ليلة البارحة لحادثة سقوط بسيط في منزله.

وكتب ماجد عبدالله عبر حسابه في ” تويتر ” : "ممتن لكل من سأل أو تواصل. الحمد لله حادث تعثر بسيط، وأبشركم الأمور طيبة".

محمد بن فيصل يُدافع عن نفسه ويُهاجم بعض الإعلاميين

يُذكر أن ماجد عبدالله كان قد أحتفل مع فريقه النصر بالحصول على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.