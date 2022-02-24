"ماجد النفيعي سدد من ديون الأهلي 81 مليون ريالًا من حسابه"

كشف الإعلامي الرياضي خالد البدر، عن الدور الكبير الذي لعبه ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي، في تسديد الديون المستحقة على الراقي خلال الفترة الماضية.

ماجد النفيعي تولى رئاسة الأهلي منذ شهر مايو 2021، بعد منافسة على الرئاسة بينه وبين زياد اليوسف، ليصبح رئيسًا للراقي لمدة 4 سنوات، تنتهي في مايو 2025.

كيف ساهم النفيعي في حل أزمة ديون الأهلي؟

خالد البدر قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "منذ بداية استلام ماجد النفيعي رئاسة النادي الأهلي، ذكر أنه في هذا الموسم لا يوجد شيء نستطيع أن نعد به إلا تقليص الديون، ونحن الآن بعد 9 أشهر منذ توليه".

وتابع: "بحسب الأرقام التي ذكرتها لجنة الكفاءة المالية، فإن النفيعي سدد ما يقارب من 81 مليون ريال، بين جدولة والتزام أو إنهاء ملفات مالية".

النفيعي استطاع أن يحل أزمات كثيرة بالنادي الأهلي تخص الديون المالية، ولم يكن التركيز على منافسة الفريق على البطولات هذا الموسم.

ما العمل الكبير الذي قام به ماجد النفيعي بالأهلي؟

البدر واصل: "في الصيف دفع ماجد النفيعي ما يقارب من 49 مليون ريالًا، وفي الشتاء دفع ما يقارب 31 مليون ريالًا، بالمجمل 81 أو 82 مليون ريال من حساب ماجد النفيعي، خلاف الدعم الحكومي أو الدعم الموحد للأندية من وزارة الرياضة".

واستطرد قائلًا: "عندما وعد ماجد النفيعي الجمهور بأنه سيقلص الديون، هذا الأمر لم يقيده في عمله، بمعنى أنه في الشتاء أحضر ما يقارب 6 لاعبين أجانب، وأنهى التعاقد مع ماركو مارين وإلفيس ساريتش، وهو الملف الذي كان عائقًا أمام كل إدارات الأهلي الماضية".

واختتم خالد البدر تصريحاته قائلًا: "استطاع النفيعي أن يعوض فريق الأهلي بلاعبين أجانب مميزين، ومسألة التوفيق أو الاختيار من عمل الإدارة، والجمهور وجد أن الديون تتقلص بالفعل، وأيضًا جلب شركات للرعاية المالية للنادي".

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