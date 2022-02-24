25 مليون؟ الشرط الجزائي في عقد هاسي مع الأهلي أمر خيالي!

كشف الإعلامي الرياضي خالد البدر، عن حقيقة ما تردد عن الشرط الجزائي الموجود في عقد الألباني بيسنيك هاسي المدير الفني للأهلي مع ناديه، في ظل المطالبات برحيله.

لماذا تطالب جماهير الأهلي بإقالة هاسي؟ وما هي قيمة الشرط الجزائي؟

عبرت جماهير النادي الأهلي عن غضبها من بيسنيك هاسي، بسبب مستويات ونتائج الفريق غير المرضية بالمرة، خاصة في ظل ابتعاد الفريق عن المنافسة على صدارة الدوري.

الأهلي يحتل المركز التاسع بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويبتعد عن الاتحاد المتصدر بفارق 16 نقطة، كما ودع الفريق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الشباب، في ربع النهائي.

الإعلامي الرياضي عدنان جستنية خرج بتصريحات، يؤكد خلالها على أن قيمة الشرط الجزائي في عقد هاسي مع الأهلي وصلت إلى 25 مليون ريال سعودي.

ما هي تفاصيل عقد هاسي مع الأهلي؟

خالد البدر رد على جستنية عبر برنامج "الحصاد الرياضي" التلفزيوني: "لا يوجد شرط جزائي بين هاسي والنادي الأهلي، وينتهي عقده في شهر مايو المقبل، في حالة وجود رغبة من الأهلي لتجديد العقد سيكون برغبة من الطرفين، وبشروط يضعها النادي، وبنفس المزايا حال تفعيل الموسم الثاني".

الإعلامي الرياضي تابع: "في حال رغب الأهلي الاستغناء عن هاسي خلال الوقت الحالي، فلن يكلف النادي إلا الرواتب المتبقية فقط في العقد 3 أشهر فقط".

🗣 خالد البدر: ما ذكره "عدنان جستنية" حول قيمة عقد المدرب هاسي بـــ25 مليون ضرب من الجنون واعتقد انه فقد حتى ثقة الإدارة الاتحادية في كمية الاخبار التي ينقلها .

الحصاد الرياضي ...

@KhaleadBader pic.twitter.com/BePvsNfNuA — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 23, 2022

واختتم البدر تصريحاته قائلًا: "عدنان جستنية يتحدث عن الأهلي ويذكر أن الشرط الجزائي في عقد هاسي مع النادي يصل إلى 25 مليون، هذا درب من الجنون، وجستنية فشل أيضًا في الخروج بأخبار صحيحة عن نادي الاتحاد".

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