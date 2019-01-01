ماتيو جندوزي بديلًا لبوجبا المصاب في قائمة فرنسا

منتخب فرنسا يضم اللاعب ماتيو جندوزي من آرسنال كبديل لمواطنه ماتيو جندوزي لتوقف سبتمبر الدولي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن المنتخب الفرنسي لكرة القدم عن خروج بول بوجبا نجم وسط ملعب مانشستر يونايتد من قائمة الفريق الخاصة بفترة التوقف الدولي القادمة.

جاء هذا لينضم لاعب آرسنال ماتيو جندوزي للقائمة بديلًا له حيث أن بوجبا مصاب في كاحل قدمه منذ مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة.

وكان جندوزي قد قدم مستويات طيبة للغاية رفقة آرسنال منذ انطلاق الموسم الجاري، وصنع هدف التعادل للمدفعجية مساء الأمس أمام توتنهام هوتسبير.

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ويواجه منتخب فرنسا نظيره الألباني يوم السابع من الشهر الجاري، على أن يواجه أندورا في العاشر من الشهر نفسه في تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

وحقق المنتخب الفرنسي الفوز في ثلاث مباريات بتصفيات كأس الأمم الأوروبية وجمع تسع نقاط بالتساوي مع كل من تركيا وأيسلندا.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في المجموعة التي تضم كل من تركيا وأيسلندا وألبانيا ومولدفا وأندورا.