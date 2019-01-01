أومتيتي بديلًا لإيمريك لابورت في قائمة منتخب فرنسا

نجم مانشستر سيتي إيمريك لابورت يغادر قائمة منتخب فرنسا وصامويل أومتيتي لاعب برشلونة يحل بديلًا له.

فيسبوك تويتر علي رفعت

غادر اللاعب إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي قائمة منتخب بلاده الخاصة بفترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل.

جاء هذا بعدما تعرض اللاعب للإصابة في مواجهة فريقه اليوم أمام برايتون في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، والتي غادر على إثرها ملعب المواجهة.

مانشستر سيتي يكتسح برايتون برباعية في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي ⚽️ pic.twitter.com/0gOE5Chmgf — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 31, 2019

ودخل اللاعب الفرنسي صامويل أومتيتي نجم برشلونة للقائمة كبديلًا له بالرغم من ابتعاده عن المشاركات مع الفريق الكتالوني لصالح مواطنه كليمون لونجليه.

وكان جوارديولا قد أثار المزيد من القلق بشأن إصابة اللاعب، حيث أكد أنه لا يعرف الكثير عنها، لكنها تبدو صعبة وقد تبعده لفترة.

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وقال جواردويلا: "بالطبع أشعر بالقلق حيال ذلك وأنتظر للاطمئنان على صحته، نتمنى ألا تتسبب الأمور في ابتعاده كثيرًا عن الفريق"

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي سيواجه كل من ألبانيا وأندورا في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية في السابع والعاشر من الشهر القادم.