ماتياس أريزو: سواريز الجديد؟ ماكينة أهداف أوروجواي الشابة

صاحب الـ18 عامًا أكمل 50 مباراة بقميص الفريق الأول لريفر بليت الأوروجوياني، والنادي يطلب 20 مليون يورو لبيعه وسط اهتمام كبار أوروبا به..

رغم أن عام 2021 قد بدأ لتوه، إلا أن الشاب المتألق ماتياس أريزو، لاعب ريفر بليت الأوروجوياني، ألمح بالفعل إلى أنه يُخطط للمتابعة من حيث توقف عام 2020.

احتاج المهاجم الشاب فقط 35 دقيقة في أولى المباريات التي خاضها مع ريفر بليت بالعام الجديد ليحرز هدفه الأول، عندما وضع تسديدة قوية من فوق الحارس كازانوفا معلنًا عن هدف التعديل لفريقه.

كان هذا الهدف هو الثامن عشر له في مسيرته الاحترافية، المثير للاهتمام حقًا أن هذا العدد من الأهداف قد أحرزه الشاب في الوقت الذي شارك فيه فقط بـ50 مباراة مع الفريق الأول.

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أريزو، البالغ من العمر 18 عامًا، برز كثيرًا في نهاية العام الماضي بسلسلة من العروض الرائعة في دوري أوروجواي وكوبا سودا أمريكانا، بما في ذلك هدفيه في شباك أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في الدور الثاني من البطولة القارية.

انتهى مشوار ريفر بليت في كوبا سودا أمريكانا بصورة مؤسفة، حيث غادر البطولة في دور الـ16 على يد يونيفرسيداد كاتوليكا، لكن سمعة أريزو نمت بشدة بعد إحرازه 8 أهداف في البطولة الافتتاحية، والآن هو يصنف كأحد أفضل المواهب في بلاده.

وُلد أريزو الملقب بـ"الجاموس" - نسبة إلى قوته الجسدية الرهيبة - في مدينة مونتيفيديو عام 2002، وهو الثاني في عائلة مهووسة بكرة القدم بين أربعة أطفال، أحد إخوته يُدعى "بيكهام" والآخر "إيكر" تكريمًا لأسطورة الحراسة الإسبانية كاسياس.

بدأ أريزو كرة القدم وهو في سن الثالثة، ربما لم تكن تجربته الأولى إيجابية للغاية في ملاعب كرة القدم، وهذا نفسه ما اعترف به من قبل.

في هذا الصدد قال أريزو "عندما بدأت في اللعب شعرت بالرغبة في اللعب كحارس مرمى، لكن في أول مرة تلقت شباكي خمسة أهداف فقلت لا لن أعود لهنا مرة أخرى".

💎🇺🇾 Matías Arezo, @cariverplateuru's budding superstar!



⚽️👀 At just 1⃣7⃣ years old, the Uruguayan is making waves after scoring 2⃣ goals in his side's 3-1 win over #AtléticoNacional.



🧐 #RiverPlate advanced to the Round of 16 and will face @Cruzados later this month. pic.twitter.com/zkVZCp79pW — CONMEBOL Sudamericana (@TheSudamericana) November 12, 2020

خلع أريزو قفازاته بعد ذلك ولعب في منتصف الملعب، وفي النهاية تحول إلى مركز المهاجم الصريح بعد الانتقال إلى ريفر بليت في بداية مراهقته.

يقول أريزو "أخبرني أحد المدربين، اصعد إلى هنا وستكون أفضل هداف، وفي ذلك العام سجلت 40 هدفًا وبقيت هناك، أحببت الهجوم لا الدفاع".

من هناك بدأ تقدمه في فريق ريفر بليت سريعًا، فقد كان على مقاعد البدلاء للفريق الأول وهو في سن الخامسة عشر فقط، وفي العام الثاني منحه المدرب خورخي فوساتي أول مشاركة له، وكانت أمام بروجريسو.

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ومنذ تلك اللحظة وأصبح جزءًا لا يتجزأ من الفريق الأول لريفر بليت، واستمر في تسجيل الأهداف بشكل منتظم على الرغم من اضطرابات فيروس كورونا وما شابه.

هذا إلى جانب مسيرة دولية في منتخبات الشباب أكثر من رائعة، فلعب لمنتخبين تحت 15 و 17 عامًا، وكان هو هداف منتخب أوروجواي في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 15 عامًا في 2017 وكذلك تحت 17 عامًا عام 2019، حيث سجل سبعة أهداف في كل مسابقة.

في الواقع، إذا لم يتعلق الأمر بإصابة في وقت غير مناسب، لربما استُدعي إلى منتخب أوروجواي الأول في التوقف الدولي الماضي في نوفمبر على إثر استبعاد لويس سواريز بسبب إصابته بفيروس كورونا حينها.

كان سواريز هو نجم أوروجواي الأول في السنوات الماضية، إلى جانب إدينسون كافاني ودييجو فورلان، ما جعل العالم بأسره ينظر إلى أوروجواي كمصنع مميز للمهاجمين.

نتيجة لذلك، يُدرك ريفر بليت أنه عاجلًا أم آجلًا سينقض على أريزو أحد الأندية الأوروبية الكبيرة، لكن النادي أكد في أكثر من مناسبة أنه سيحافظ على حقوقه وعلى من يشتري نجمه الشاب دفع أموالًا باهظة.

حذر رئيس النادي ويلي توتشي الصحافة في نهاية عام 2020: "السعر الذي حددناه لماتياس أريزو هو 20 مليون يورو، لقد عرض علينا عدة ملايين من الدولارات، لكننا قلنا لا".

أريزو لا يزال يعيش في منزله مع والديه بمدينة مونتيفيديو، وقد أعرب عن عشقه لوالده بالقول "إنه مثلي الأعلى، إنه يعمل في مجال البناء ودائمًا ما يمنحنا كل شيء".

وتابع ردًا على تصريحات رئيس ناديه "لا أعرف إذا ما أعجبني التعليق بهذه الطريقة أم لا، إذا فكرت في الأمر ستجدهم يتحدثون عن الملايين وكأنها مجرد آلاف، أنت شاب ولا تفهم ما يعنيه الأمر".

"أحاول فقط أن آخذ خطوات إلى الأمام في مسيرتي، من الواضح أنني إذا تمكنت من الرحيل والقفز إلى نادٍ آخر فإنني سأترك ريفر بأفضل صفقة ممكنة، إنه النادي الذي منحني كل شيء."

لا تزال وجهة أريزو المقبلة مجهولة إلى حد كبير، فيما ربطته الصحافة المحلية بالانتقال إلى أحد قطبي الكرة الأوروجويانية، بينارول وناسيونال، رغم أن الأمر يبدو صعبًا في ظل المطالب المادية الكبيرة من ريفر بليت لبيعه.

الصحافة الأوروبية ذكرت أن بنفيكا وإشبيلية يكنان الإعجاب لأريزو أيضًا، حيث اعتبر الأول أريزو بديلاً محتملاً لمواطنه داروين نونيز في حالة البيع في ظل ارتباطه ببرشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي.

بالكاد تجاوز عامه الثامن عشر، لا يزال حقًا يمتلك "الجاموس" الوقت لاتخاذ القرار المناسب في مسيرته.

سيلتقي ريفر بليت مع ناسيونال وبينارول في بطولة الدوري، والأمل أن يحرز أريزو أهدافًا أمامهم، ليس فقط لتحقيق الانتصارات، بل أيضًا لضمان أن يلتقط المعجبين أكثر وأكثر في كل مباراة تمر.