ماتويدي ورابيو مفتاحان لانتقال حسام عوار إلى يوفنتوس

رئيس نادي أولمبيك ليون يوضح تفاصيل ارتباط يوفنتوس بحسام عوار

اعترف رئيس نادي أولمبيك ليون الفرنسي أن النجم الفرنسي من أصل جزائري حسام عوار لديه اتصالات في الوقت الحالي مع يوفنتوس.

وسيلتقي يوفنتوس بأولمبيك ليون مساء الأربعاء المقبل في مباراة الذهاب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

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وقال جان ميشيل أولاس رئيس النادي الفرنسي إنه عاجلًا أم آجلًا ستتم صفقة بينه وبين رئيس نادي يوفنتوس أندريا أنييلي.

وأكد أن يوفنتوس قد أجرى اتصالات بالفعل مع إدارة أولمبيك ليون في الفترة الأخيرة من أجل التعاقد مع الموهبة الفرنسية حسام عوار.

وقال أولاس في تصريحات نقلتها توتو سبورت الإيطالية: "لم أتحدث مع أنييلي أبدًا عن ذلك الأمر، ولكنني أعلم أن هناك اتصالات بين الإدارتين"

وتابع: "أود أن أرى حسام عوار في يوفنتوس مستقبلًا، آمل أن يكون هذا ضمن طموحاته، هو أحد أفضل المواهب في أوروبا في الوقت الحالي"

وحسب المصادر فإن ليون سيحاول الحصول على خدمات إما بليز ماتويدي أو أدريان رابيو في مقابل التخلي عن حسام عوار، حيث أن الفريق الفرنسي يريد تعزيز وسط ملعبه.

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يذكر أن حسام عوار قد قدم أداء مميزًا خلال الموسم الحالي على مستوى مباريات الدوري الفرنسي وكذلك دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.