ساري: سبال أهم من إنتر والأبطال

أسبوع مهم ليوفنتوس

حذر ماوريتسو ساري، مدرب يوفنتوس، من خطورة لقاء المقبل في سبال، وأهمية عدم الاستهانة به قبل اللقاءات الهامة التي تنتظر الفريق بعدها.

ويحل يوفنتوس السبت ضيفاً على سبال، ثم يسافر لمقابلة ليون في دوري الأبطال منتصف الأسبوع، وبعدها يستضيف إنتر في قمة لقاءات السيري آ.

وبدأ ساري حديثه بمؤتمر المباراة قائلاً: "كيليني في حالة طيبة، سنقرر معاً موقفه بعد التدريب الأخيرة، ينقصه الخطوة الأخيرة للانتقال من التدريبات للمباريات، كوادرادو أيضاً تحسن كثيراً في التنقل من مركز الجناح إلى الظهير والعودة له".

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وأضاف: "سنقرر بخصوص خضيرة إذا كان سيلتحق بالمجموعة أم يكمل العمل والتدرب، سنرى مع الجهاز، بيرنارديسكي يبقى بديلاً جيداً لكوستا في ثلاثي هجومي، ميراليم يعاني من ألم ولكن وضعه أفضل من هيجواين، يعاني من ألم في الظهر ولكن تدرب".

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وحول مباراة إنتر: "لا نركز في من يحمل إنذارات، تلك حسابات رأينا عدم صحتها، وتركيزنا كله منصب على مباراة الغد، ستكون صعبة مباراة سبال كما حدث في السنوات الأخيرة دوماً، يلعبون من النجاة".

وختم: "الآن يجب التركيز في مباراة سبال ونضع تفكيرنا كله بها، ساريزمو وكرة ساري؟ مصطلحات جاءت من الخارج ولا أهتم بها".

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطة عن لاتسيو، وثلاث نقاط عن إنتر بالوقت الراهن.